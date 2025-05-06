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大甲愛樂「一聽就愛上歌劇」音樂會 葫蘆墩文化中心5/25登場

2025/05/06 13:43

大甲愛樂室內樂團將於葫蘆墩文化中心舉辦《一聽就愛上歌劇》音樂會。（文化局提供）大甲愛樂室內樂團將於葫蘆墩文化中心舉辦《一聽就愛上歌劇》音樂會。（文化局提供）

〔記者歐素美／台中報導〕大甲愛樂室內樂團將於5月25日在台中市葫蘆墩文化中心舉辦「一聽就愛上歌劇」音樂會。這次演出邀請女高音王嘉琳、男中音陳集安，搭配弦樂五重奏，呈現多首經典歌劇選段，加上專業導聆，帶領觀眾深入感受歌劇世界的獨特魅力。

大甲愛樂《一聽就愛上歌劇》展現歌劇藝術的豐富層次。（文化局提供）大甲愛樂《一聽就愛上歌劇》展現歌劇藝術的豐富層次。（文化局提供）

葫蘆墩文化中心表示，「一聽就愛上歌劇」音樂會曲目涵蓋莫札特《魔笛》中的〈快樂的捕鳥人〉、《費加洛婚禮》的〈別再去拈花惹草做花蝴蝶〉、義大利民謠〈'O sole mio〉等耳熟能詳的作品，還有風格輕鬆活潑的輕歌劇選粹，透過這些精選曲目，觀眾將能體驗歌劇的多樣風貌，從歡樂詼諧到深情感人，展現歌劇藝術的豐富層次。

大甲愛樂室內樂團自成立以來，秉持「在自己的家鄉，演奏自己的音樂」的理念，致力於推廣精緻音樂會，演出達上百場，更透過與專業劇場人合作，每年創新音樂歌舞劇，與多元藝術結合，朝向跨團及跨城市演出交流。樂團成員來自台中各地的專業音樂家，除定期舉辦音樂會外，積極參與社區藝術教育，將音樂帶入學校、安養院等場所，深受各界好評。

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