新北瑪舞懀文健站啟動長者廣播計畫 傳承海山煤礦文化記憶

「土城區瑪舞懀文健站」揭牌，照顧更多都市原住民長者。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了照顧更多都市原住民長者，瑪舞懀原住民文化藝術團成立「土城區瑪舞懀文健站」今（6）日揭牌，這是新北市土城區第3處文化健康站，地點位於清水地區永豐市民活動中心。未來文健站不只提供基礎健康照護，更規畫「文健站之聲」長者廣播計畫，記錄都會區原住民長輩的文化記憶。

瑪舞懀原住民文化藝術團成立「土城區瑪舞懀文健站」揭牌，這是新北市土城區第3處文化健康站。（記者陳奕劭攝）

為慶祝文健站揭牌，瑪舞懀原住民文化藝術團帶領大家一起唱跳原住民舞蹈，在場的民眾、民代、官員也跟隨音樂搖擺，氣氛活潑歡樂。而市府選在土城清水地區設立文健站，背後有其時空背景。

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瑪舞懀原住民文化藝術團帶領大家一起唱跳原住民舞蹈，氣氛歡樂。（記者陳奕劭攝）

市府原住民族行政局長Siku Yaway表示，早在1960年代，土城海山煤礦大規模招募勞工，礦主親赴花蓮阿美族部落找人做工，許多族人舉家搬遷至土城區永寧里，在礦場中共同打拚，後續隨著當地礦業沒落後，族人也分散至土城區各里定居，目前設籍在土城區55歲以上原住民長者人口861人，新北市排名第3，成為族人聚居行政區之一。

Siku Yaway指出，瑪舞懀文健站服務25位長者、外展服務3人，提供長者送餐、基礎健康照護課程，更開設文化課程，讓長者在都會地區也能感受歸屬感，身邊都是背景相似的族人，長輩更有意願出門，海山煤礦是土城當地特殊的文化記憶，希望規畫「文健站之聲」長者廣播計畫，透過土城都市族人口述生活史，將歷史文化傳承下去。

土城區瑪舞懀文健站規畫「文健站之聲」長者廣播計畫，讓都會區原住民長輩傳承海山煤礦文化記憶。 （記者陳奕劭攝）

土城區長周晉平說，土城區有4432位原住民分散於各處，之前設立兩個文健站都在土城區另外的角落，當地長者必須要到比較遠的地方，瑪舞懀文健站設立後，可就近獲得照顧，不只有健康促進課程，長者可以共餐，找到像家的歸屬感，對地方是非常好的事情。

瑪舞懀原住民文化藝術團帶領大家一起唱跳原住民舞蹈，在場的民眾、民代、官員也跟隨音樂搖擺。（記者陳奕劭攝）

「土城區瑪舞懀文健站」今天揭牌，讓當地原住民長者就近獲得照顧。（記者陳奕劭攝）

「土城區瑪舞懀文健站」揭牌，這是新北市土城區第3處文化健康站，地點位於清水地區永豐市民活動中心。（記者陳奕劭攝）

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