「新北考古生活節」5/24登場 挑戰贏五星住宿與美食饗宴

「鳥人爭奪賽」將挑戰古代狩獵採集等技能。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館主辦的「新北考古生活節」將於5月24日至25日登場，今年以「山海競技」為主題，其中主打活動「鳥人爭奪賽」中挑戰射箭、撒網捕魚與投擲漁槍等，爭奪象徵榮耀的「鳥人」稱號與五星級豪華住宿、美食等獎品，爭奪賽即日起至12日開放報名。現場還設有限量500張「勇士體驗趣」單人闖關卡，集滿章可參加抽獎。

「鳥人爭奪賽」將挑戰撒網捕魚等技能。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館館長羅珮瑄指出，今年以「山海競技」為主題，活動結合年度特展「運動競化論：古代生活與現代競技」，帶領參與者深入了解史前人類如何透過競技活動適應環境與共享資源。其中最受矚目的「鳥人文化」靈感來自大洋洲復活島拉帕努伊人為鳥神Makemake舉行的傳統儀式，象徵勇氣、團結與和平競爭的精神，也呼應現代奧運的核心價值。

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羅珮瑄說明，主打賽事「鳥人爭奪賽」將於24日下午2時30分開戰，由16支隊伍展開「山林獵場」與「決戰海洋」兩大關卡挑戰，角逐冠軍寶座。勝出隊伍將榮獲「鳥人」稱號，並可入住擁有絕美海景的福容大飯店淡水漁人碼頭店，參賽者還有機會抽中田園西餐廳自助晚餐。活動也響應環保永續，融合在地文化與企業社會責任，讓參加者在競技後體驗奢華與永續兼容的生活方式。

除了團體競賽，現場還設有限量500張的「勇士體驗趣」單人闖關卡，只要集滿4個體驗戳章，即可參加抽獎，有機會帶回十三行博物館限量文創商品；兩天活動期間，更安排超過70個互動體驗攤位、環保文創市集與精采展演節目，打造一場全齡皆宜、寓教於樂的考古嘉年華。

十三行博物館特展展出珍貴的復活節島「鳥人」服裝。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄表示，透過鳥人爭奪賽及周邊活動，不僅讓民眾以有趣的方式認識史前文化，更深化對自然環境與人類共生關係的理解與反思，期望每位參與者都能從活動中收獲知識與感動。活動詳情請上十三行博物館官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

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