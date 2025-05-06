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撿到鬍鬚＝被神明點名！「黑虎爺」出巡藏招財密碼 唯一時間點曝光

2025/05/06 12:57

電氣黑虎爺將軍開光首日，吸引民眾摸鬍鬚求財運，展現廟埕文化與藝術設計結合的魅力。（陳安嘉攝，洄游創生提供）電氣黑虎爺將軍開光首日，吸引民眾摸鬍鬚求財運，展現廟埕文化與藝術設計結合的魅力。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕你摸過神將的鬍鬚嗎？由塑神藝師李育昇與視覺設計師廖小子聯手打造的、全台首尊擁有黑色翅膀的「電氣黑虎爺將軍」，將於5月18日從桃園龍潭龍元宮起駕，徒步遶境至大溪永昌宮，首次正式「出任務」！黑虎爺神將此次隨隊繞境，民眾有機會親眼目睹這尊融合傳統與當代設計語彙的神將風采。

黑虎爺為武財神座下的重要護法，不但有守護孩童、庇佑財富的象徵，也長年是地方信仰系統中的人氣神祇。這次以「電氣神將」之姿登場的黑虎爺，不僅外型霸氣，設計細節也藏滿巧思。神將全身以複合媒材打造，並配上罕見的黑色羽翼，寓意「如虎添翼」、「財氣飛來」。其臉部融合貓科神韻與神將威嚴，肩腹更嵌入台灣原生石虎圖騰，象徵守護生態與在地孩童的雙重神力。

電氣黑虎爺將軍的鬍鬚設計結合貓科動物觸鬚意象。（陳安嘉攝，洄游創生提供）電氣黑虎爺將軍的鬍鬚設計結合貓科動物觸鬚意象。（陳安嘉攝，洄游創生提供）臉部造型則保有貓科動物的柔和萌態與虎神威嚴。（陳安嘉攝，洄游創生提供）臉部造型則保有貓科動物的柔和萌態與虎神威嚴。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

此次參與的電氣黑虎爺神將正是這場當代民俗行動的一環，設計師廖小子更特別為其胸前飄帶題字「拈虎鬚大發財，摸虎毛保安康」，字體融合信仰美學與當代街頭識別感，為神將增添獨特辨識度與時代魅力。李育昇說明：「這不只是一尊神將，更是一種新時代信仰的提案、一種從廟宇走向設計領域的能量交會。」

值得一提的是，根據民間說法，撿到貓咪掉落的鬍鬚能帶來好運，而電氣黑虎爺將軍的鬍鬚具有「貓科動物的觸鬚特性」，因此，若於遶境過程中自然脫落，被民眾撿拾，便形同獲得神將點名、賜福。此外，傳統也相信「拈虎鬚大發財，摸虎毛保安康」，民眾不妨在遶境隊伍中輕拍虎臀、虎尾，祈求平安與招財好運。

由李育昇打造的電氣黑虎爺將軍將於5/18首度「出任務」，參與「神龍鬧鎮」遶境活動。（陳安嘉攝，洄游創生提供）由李育昇打造的電氣黑虎爺將軍將於5/18首度「出任務」，參與「神龍鬧鎮」遶境活動。（陳安嘉攝，洄游創生提供）

由龍潭龍元宮、桃園市政府民政局、客家事務局及青年事務局共同辦理的「2025神龍鬧鎮」系列活動，自2022年起推動至今已邁入第4屆。今年主軸以「信仰內容策展」、「國際藝文交流」與「地方設計響應」為核心，透過市集策展、街頭藝陣、母語導覽與文化展演等方式，打造深具生活感的在地慶典。活動與遶境路線詳詢「神龍鬧鎮」臉書專頁（https://www.facebook.com/longtimenoseeinlongtan）。

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