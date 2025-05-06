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積穗國小國際文教中心 從泰國文化導覽到家鄉菜體驗

2025/05/06 14:22

積穗國小「百跳泰國」雙年展，結合學童的才藝表演，豐富展覽的多元特色。（記者翁聿煌攝）積穗國小「百跳泰國」雙年展，結合學童的才藝表演，豐富展覽的多元特色。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市積穗國小設有雙和分區國際文教中心，目前正進行「百跳泰國」雙年展，「百跳」一詞源自泰文 bpai tîao（ไปเที่ยว），意指「去玩、去旅行」，積穗國小校長洪國維說，活動以此為靈感，透過學生互動導覽與體驗，讓參觀者走進一場輕鬆趣味的泰國之旅，內容包括文化導覽和家鄉菜體驗，帶來濃濃的泰國風情。

積穗國小的「百跳泰國」雙年展，「百跳」一詞源自泰文 bpai tîao（ไปเที่ยว），意指「去玩、去旅行」。（記者翁聿煌攝）積穗國小的「百跳泰國」雙年展，「百跳」一詞源自泰文 bpai tîao（ไปเที่ยว），意指「去玩、去旅行」。（記者翁聿煌攝）

活動結合積穗國小學童的各項才藝，包括熱舞社學童以融合泰國風節奏與華語歌曲《買冬瓜》的《活力泰國搖》演出，由志工與退休教師組成的樂團帶來「泰北葫蘆絲」演奏，讓學生認識滇緬泰北的民族樂器特色，並且由學生擔任導覽員介紹泰國的地理與節慶、宗教與皇室、永續環境等文化主題。

活動中，ELTA（部分工時外籍英語教學助理）計畫的泰籍英語教師也分享她在泰國成長的生活點滴與文化特色，像是泰國人常說的「Sabaai Sabaai」（輕鬆一點）正是生活態度的寫照，還介紹潑水節與水燈節的慶典故事，讓學生收穫滿滿。

洪國維表示，透過國際主題展引導學生以開放的視角認識世界，讓孩子學習尊重多元文化及具備國際視野，是積穗國小推動國際教育的重要目標，透過豐富多元的國際交流課程與活動，更能啟發價值觀與世界觀，培養學生從小學會尊重差異、欣賞多元、理解共融，成為具有國際視野與跨文化理解力的世界公民。

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