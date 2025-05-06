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愛嶼搖滾音樂祭5/24、25登場 逾40組樂團從白天嗨唱到黑夜

2025/05/06 14:31

「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場，42組樂團從白天唱到夜晚。（記者俞肇福攝）「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場，42組樂團從白天唱到夜晚。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24日（週六）、25日（週日）在基隆國門廣場、海洋廣場登場！基隆市副市長邱佩琳今（6）日在記者會上宣布，今年將舞台從雙舞台直接升級成3舞台配置，更邀請42組樂團馬拉松式表演，從白天嗨到夜晚，全程免費參加！

「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場；基隆市副市長邱佩琳邀請樂迷來基隆，在海港邊吹海風聽音樂。（記者俞肇福攝）「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場；基隆市副市長邱佩琳邀請樂迷來基隆，在海港邊吹海風聽音樂。（記者俞肇福攝）

邱佩琳宣布，「2025愛嶼搖滾音樂祭」壓軸卡司將由金曲獎最佳樂團「宇宙人」、亞洲指標性樂團「傻子與白痴」參與，現場並公布了「全國樂團徵選大賽」入選名單及「校際音樂大賽」決賽名單，以及「愛嶼卡」商家合作行銷計畫。期待能帶來超過10萬、甚至12萬人次的人潮，進而帶動地區消費錢潮。

「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場；圖為「TRAVELLER旅人」樂團在記者會中演出。（記者俞肇福攝）「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24、25日在基隆國門廣場、海洋廣場登場；圖為「TRAVELLER旅人」樂團在記者會中演出。（記者俞肇福攝）

「2025愛嶼搖滾音樂祭」5月24日將由金曲獎最佳樂團「宇宙人」擔任壓軸，集結溫室雜草、固定客、公館青少年、靈魂沙發、Theseus 忒修斯、上山、DrunkMonk撞克茫客、紙鳶、Tickle Tickle 癢癢、徐行、時不我予、NeaR Band 你阿伯、羊米人等樂團精采演出；5月25日則將由超人氣樂團「怕胖團」擔任壓軸卡司，並集結傻子與白痴、甜約翰、福夢、庸俗救星、粗大BAND、打倒三明治、眠氣、TRAVELLER旅人、薄暮、鄒序、DIZLIKE、深深一擊、沉默紳士等28組人氣樂團，加上全國樂團徵選10組，校際音樂大賽優勝前3名及基隆特別獎，共計42組樂團演出。

文化觀光局推出「愛嶼卡」商家合作行銷計畫，24日、25日持愛嶼卡實體卡，即可至18家合作店家享有免費商品兌換，或指定商品買一送一，或消費5折等不同優惠；現在加入基隆市政府官方Line帳號還可以獲得愛嶼卡電子優惠券，使用期限至今年12月31日，相關合作店家及優惠資訊請上文觀局官網（https://www.klccab.gov.tw/ ）查詢。

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