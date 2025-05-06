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陶博館「相遇：台灣陶瓷的美術風景」 馬白水太魯閣方瓶驚豔登場

2025/05/06 15:46

「相遇：台灣陶瓷的美術風景」以陶瓷與美術的交會為主題，展出103件陶藝作品，呈現畫家的多元繪畫技法。（記者陳奕劭攝）「相遇：台灣陶瓷的美術風景」以陶瓷與美術的交會為主題，展出103件陶藝作品，呈現畫家的多元繪畫技法。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「相遇：台灣陶瓷的美術風景」特展即日起至10月6日在新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，精選103件陶藝作品，展現自1950、1960年至當代的鶯歌陶瓷繪畫藝術，展出多位藝術家突破時代變遷，刻畫時代潮流，創造更多元風格作品。更多展訊可至官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

馬白水〈太魯閣一景方瓶〉驚豔登場，將太魯閣的壯麗山水盡收在陶瓷方瓶。（記者陳奕劭攝）馬白水〈太魯閣一景方瓶〉驚豔登場，將太魯閣的壯麗山水盡收在陶瓷方瓶。（記者陳奕劭攝）

展覽中，藝術家馬白水的作品〈太魯閣一景方瓶〉，引發參觀者注目，這作品不同於馬白水著名的〈太魯閣之美24〉聯幅巨型紙本作品，而是將太魯閣的壯麗山水描繪在30公分高左右的陶瓷方瓶上，完整呈現馬白水獨特的創作筆法與藝術風格。

「相遇：台灣陶瓷的美術風景」即起展出，策展人劉碧旭、參展者為觀眾導覽分享作品。（記者陳奕劭攝）「相遇：台灣陶瓷的美術風景」即起展出，策展人劉碧旭、參展者為觀眾導覽分享作品。（記者陳奕劭攝）

新北市府文化局副局長于玟表示，「相遇：台灣陶瓷的美術風景」結合繪畫技法與陶瓷，並回溯台灣陶瓷產業深厚的發展基礎與藝術家們的美術創作脈絡，展現藝術家在陶瓷領域的創新與探索，讓鶯歌成為陶瓷與美術共同發展的沃土。

陶博館館長張啟文表示，展覽以「畫家繪陶瓷」為策展主題，集結65位藝術家，共展出103件作品，跳脫傳統畫布與紙張，藝術家以陶瓷作為創作基底，展現出立體與平面交融的嶄新美感。

張啟文指出，參展作品融合水墨、油畫、水彩等多樣創作風格，涵蓋溥心畬、顏水龍、林玉山、馬白水、傅狷夫等知名畫家，以及倪再沁、陳順築等知名當代藝術家，呈現台灣美術從具象寫實到現代抽象，乃至當代藝術的發展歷程，展現出豐富且具有時代意義的藝術風貌。

「相遇：台灣陶瓷的美術風景」展覽登場，文化局副局長于玟（右七）、陶博館館長張啟文（左七）和與會貴賓特展紀念陶盤上簽名留念，一起祝福展覽圓滿順利。（記者陳奕劭攝）「相遇：台灣陶瓷的美術風景」展覽登場，文化局副局長于玟（右七）、陶博館館長張啟文（左七）和與會貴賓特展紀念陶盤上簽名留念，一起祝福展覽圓滿順利。（記者陳奕劭攝）

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