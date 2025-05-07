她的畫像鴉片幻夢！安娜・卡卡首度登台 用身體解放慾望與神話

《Emergence》赤裸女性身體在畫布中扭曲延展，如同從水與火中誕生，象徵蛻變與重生的力量。（TAO ART 提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕法裔美籍藝術家安娜・卡卡（ Ana Karkar） 的台灣首展「Pipe Dream」，即日起至7月12日於 TAO ART 登場。這位筆觸奔放、情緒能量強烈的畫家，帶來最新繪畫與實驗影像作品，讓觀眾彷彿墜入一場穿越身體、夢境與神話的「鴉片幻夢」。

Karkar 的畫面中充滿流動性的女性形象，赤裸卻不暴露、脆弱但堅定，從《Emergence》中象徵誕生與重生的水火對照，到《Scales》描繪女性臉龐與火焰髮絲交織的幻象，觀眾將見證一場以身體為軸、情慾為筆的靈魂旅程，探索了女性形態與意識的流動性

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《Wild Violet》是一幅關於情緒張力與女性意識的詩意表述。（TAO ART 提供）《Scales》紫白色調中浮現出一張如夢似幻的女性臉龐，髮絲化為煙霧與蛇形，營造出神話式的靈魂景觀。（TAO ART 提供）

她的創作風格深受維也納分離派啟發，靈感橫跨埃貢·席勒（Egon Schiele） 的強烈線條表現筆觸、克林姆（Klimt）的裝飾性與感官性兼具的視覺性，到舊金山迷幻藝術與實驗電影的混種張力，挑戰觀者對於「女性身體」、「親密關係」與「觀看權力」的想像，她不斷強調：「身體不是固定的，它是流動、變形、交織、重生的。」將身體意象，詮釋成既神聖又脆弱符碼。

《Golden Reflection》兩具女性軀體彷彿在沙色幻境中舞動充滿張力。（TAO ART 提供）

「Pipe Dream」展覽由巴黎瑪戈畫廊（Galerie Marguo） 與 TAO ART 攜手呈現，是一場對女性經驗與身體意識的深層凝視。從神話的軀殼中溢出慾望，從幻象的煙霧中誕生自由，她讓我們看見情感如何一再崩解，又重新長出。

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