青春的戲沒劇本？10組Z世代演給你看 「花樣年華全國青少年劇場節」階段性展演登場

第25屆花樣年華全國青少年戲劇節，以「時代」為，企圖捕捉青年眼中疫情、AI、數位轉型等社會變遷下的青春樣貌。（青藝盟提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕即時）由文化部指導、青藝盟主辦的第25屆「花樣年華全國青少年戲劇節」將於5月11日，在台北市政府青年局台北演藝廳舉行「全國階段性展演」。

本屆主題「時代」意圖捕捉青年眼中疫情、AI、數位轉型等社會變遷下的青春樣貌。10組入選青少年劇團今將進行初賽演出，內容橫跨原創文本、校園觀察與社會現象剖析，展現Z世代對自我、社會與未來的思考。

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參演劇團皆歷經青藝盟舉辦的免費劇場探索課程、藝術導師計畫及專業培訓，與北藝大戲劇系、城市科大演藝事業系等共同合作。今年邀請梁正群、林辰唏、陳慕義、安德森、張釋分等專業劇場人擔任客席評審，提供回饋與鼓勵，給予青少年建議，激發下一波台灣表演藝術新星。

此外，青藝盟表示，今年特與北藝大戲劇系、城市科大演藝事業系合作擔任戲劇顧問與技術指導，邀請國內諸多青少年劇團與表演藝術工作者合作藉由參與青藝盟規劃的劇場探索課程，以及藝術導師的專業培訓與陪伴建立的平台，為今年參加花樣的青少年團隊提供免費且專業的培訓。並將於7月9日至7月20日，在南海劇場完整的呈現青少年原創劇場作品。詳詢青藝盟官網與臉書。

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