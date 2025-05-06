台灣原聲童聲合唱團歐洲巡演 天籟美聲傳唱世界各地

台灣原聲童聲合唱團6日在南投縣政府大廳召開歐洲巡演記者會，並演唱歌曲，讓現場來賓先睹為快。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕台灣原聲童聲合唱團5月25日至6月10日展開為期16天的歐洲巡演，此次將參訪梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林等地，還將與當地享譽國際的歐洲3大知名合唱團一起演出，將南投的天籟美聲傳唱到世界各地。

南投縣長許淑華今（6日）在縣府授旗勉勵台灣原聲童聲合唱團團員，許淑華致詞時表示，台灣原聲童聲合唱團以清澈純淨的音色及原住民文化特色的天籟美聲聞名全台，2015年曾受邀赴德國、波蘭、奧地利巡迴演出，廣受好評，時隔10年再度啟程前往歐洲巡演，相信必能再次感動世界樂壇與人心，為南投及台灣爭光。

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許淑華也感謝創立台灣原聲童聲合唱團的馬彼得校長夫婦，長期扶助及推動南投偏鄉學校，讓信義鄉的部落孩子們學習成長、夢想成真，2023年更正式成立原聲國際學院實驗教育機構，提供部落孩子一個安定的學習環境。

馬彼得則表示，此次巡演場地涵蓋音樂廳、教堂、學校等多元場域，也將與當地享譽國際的歐洲3大知名合唱團一起辦理聯合音樂演出，為觀眾帶來一場場跨越語言與文化的音樂盛宴，並透過音樂傳遞台灣的多元文化與美麗聲音。

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