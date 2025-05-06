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Ballet不是芭蕾？西班牙人也困惑 佛朗明哥舞蹈國際盛典明登場

2025/05/06 23:34

薛喻鮮表示，這次的回歸是回報滋養她舞蹈能量的家鄉。（記者凌美雪攝）薛喻鮮表示，這次的回歸是回報滋養她舞蹈能量的家鄉。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕佛朗明哥舞蹈表演，對很多人來說並不陌生，但對於它在當代發展的面貌，多數不太了解。來自台灣的薛喻鮮，2022年進入西班牙國家舞團（Ballet Nacional de España），成為團隊中唯2的亞洲面孔。今年，薛喻鮮帶著舞團男首席José Manuel Benítez、創作舞者Ana Almagro、歌手Gabriel de la Tomasa與吉他手Enrique Bermúdez訪台演出，還到偏鄉教小朋友舞蹈，兩位舞者說，孩子們努力學習的精神，讓他們感受到無盡的愛與感恩。

西班牙國家舞團男首席José Manuel Benítez。（精靈幻舞舞團提供）西班牙國家舞團男首席José Manuel Benítez。（精靈幻舞舞團提供）

談到此次返台策畫「永恆回歸——2025西班牙佛朗明哥舞蹈國際盛典」，薛喻鮮眼神散發著熱情的光芒，她說，因為舞團於5月1日前往韓國首爾演出，之後團員們有1個星期的休假，她心想，故鄉就在不到3小時飛機的地方，於是，就邀請幾位同事一起回台灣，除了交流演出，也希望讓更多外國朋友看到台灣的美。

不過，「Ballet Nacional de España」（BNE）中文為何不叫「芭蕾」？反而曾於2年前訪台演出的「Compañia Nacional de Danza」（CND） 演的是全本芭蕾舞劇。薛喻鮮說，「Ballet」在最初的拉丁語裡就泛指舞蹈，就是跳舞的意思，但或許現代西班牙人自己對此感到困惑。

西班牙國家舞團創作新秀Ana Almagro。（記者凌美雪攝）西班牙國家舞團創作新秀Ana Almagro。（記者凌美雪攝）

詳細查看兩個西班牙國家舞團的官網可以發現，兩團都隸屬文化部下屬的國家表演藝術和音樂學院（INAEM），原來CND成立於1979年，原名為西班牙國立古典芭蕾舞團（Ballet Nacional Clásico），直到1992年才使用現在的名字；而BNE則成立於1978年，可說歷史更悠久，其宗旨是保存、傳播和傳承西班牙豐富的舞蹈資產，並致力於新創作以吸引並擴大國際影響力。

至於將在7、8兩日演出的「永恆回歸」舞蹈盛典，除將西班牙國家級的佛朗明哥舞蹈呈現在國人面前，還有來自台灣優秀的藝術家們，包括精靈幻舞舞團藝術總監賀連華、賽夏族舞蹈家絲釋民、英國阿克朗‧汗舞團舞者游馨琁等，呈現一場融合了西班牙佛朗明哥舞蹈、當代舞蹈及創作型舞蹈的盛典。演出地點在南海劇場，詳詢OPENTIX。

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