自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

大衛弗萊「巴高幫」抵台 彈四鋼琴協奏曲，用一句話形容巴赫

2025/05/07 00:03

4位如家人般的「巴高幫」，右起大衛．弗萊、雅克．魯維耶、奧黛麗．維古勒、伊曼紐爾．克里斯蒂安。（新象提供）4位如家人般的「巴高幫」，右起大衛．弗萊、雅克．魯維耶、奧黛麗．維古勒、伊曼紐爾．克里斯蒂安。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為充滿哲思的法國鋼琴才子大衛．弗萊（David Fray），與他在巴黎高等音樂院的恩師雅克．魯維耶（Jacques Rouvier）、同門好友伊曼紐爾．克里斯蒂安（Emmanuel Christien）、奧黛麗．維古勒（Audrey Vigoureux），連袂來台，將於5月9日在台北國家音樂廳，進行1場「巴赫經典鍵盤協奏曲計畫」音樂會，攜手以台灣知名小提琴家魏靖儀為首席的新象時選藝術家們，挑戰巴赫最華麗複雜的多鋼琴協奏曲。

本場音樂會的亮點之一，是巴赫的四鋼琴協奏曲，此作原是韋瓦第的4把小提琴，經巴赫改編後，在保留義大利音樂靈動與光彩的同時，注入巴赫獨特的音樂語彙。大衛．弗萊認為，巴赫的四鋼琴協奏曲，就是必須找到對音樂一樣挑剔、音樂性契合的「值得信賴的夥伴」。而他與3位同樣來自巴黎高等音樂學院的恩師與好友們，就是所謂「巴高幫」，從結盟、彼此聆聽協調音樂上的詮釋、到磨合出共識，自從2018年，他們錄製了四鋼琴專輯，便展開巡演，果然昨（6）日4人一起現身抵台記者會時，看起來儼然像極音樂上的一家人。

在記者會上用一句話形容巴赫，伊曼紐爾．克里斯蒂安說，他是「偉大的音樂之父」；雅克．魯維耶說：「巴赫就是人生，萬事萬物，巴赫無所不在」；大衛．弗萊則說「巴赫是靈性的」，大衛．弗萊表示，「巴赫經典鍵盤協奏曲計畫」不只是在音樂中享受合奏的樂趣，也想復刻巴洛克時期咖啡館中的愛樂交流文化，「這將會是一個極度高雅的聆賞經驗。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應