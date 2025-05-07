大衛弗萊「巴高幫」抵台 彈四鋼琴協奏曲，用一句話形容巴赫

4位如家人般的「巴高幫」，右起大衛．弗萊、雅克．魯維耶、奧黛麗．維古勒、伊曼紐爾．克里斯蒂安。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為充滿哲思的法國鋼琴才子大衛．弗萊（David Fray），與他在巴黎高等音樂院的恩師雅克．魯維耶（Jacques Rouvier）、同門好友伊曼紐爾．克里斯蒂安（Emmanuel Christien）、奧黛麗．維古勒（Audrey Vigoureux），連袂來台，將於5月9日在台北國家音樂廳，進行1場「巴赫經典鍵盤協奏曲計畫」音樂會，攜手以台灣知名小提琴家魏靖儀為首席的新象時選藝術家們，挑戰巴赫最華麗複雜的多鋼琴協奏曲。

本場音樂會的亮點之一，是巴赫的四鋼琴協奏曲，此作原是韋瓦第的4把小提琴，經巴赫改編後，在保留義大利音樂靈動與光彩的同時，注入巴赫獨特的音樂語彙。大衛．弗萊認為，巴赫的四鋼琴協奏曲，就是必須找到對音樂一樣挑剔、音樂性契合的「值得信賴的夥伴」。而他與3位同樣來自巴黎高等音樂學院的恩師與好友們，就是所謂「巴高幫」，從結盟、彼此聆聽協調音樂上的詮釋、到磨合出共識，自從2018年，他們錄製了四鋼琴專輯，便展開巡演，果然昨（6）日4人一起現身抵台記者會時，看起來儼然像極音樂上的一家人。

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在記者會上用一句話形容巴赫，伊曼紐爾．克里斯蒂安說，他是「偉大的音樂之父」；雅克．魯維耶說：「巴赫就是人生，萬事萬物，巴赫無所不在」；大衛．弗萊則說「巴赫是靈性的」，大衛．弗萊表示，「巴赫經典鍵盤協奏曲計畫」不只是在音樂中享受合奏的樂趣，也想復刻巴洛克時期咖啡館中的愛樂交流文化，「這將會是一個極度高雅的聆賞經驗。」

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