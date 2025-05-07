衛武營首次跨海前進澎湖推動「管風琴VR解密計畫」

澎湖東衛國小學生體驗管風琴VR。（衛武營提供）

［記者陳文嬋／高雄報導］衛武營國家藝術文化中心擁有亞洲最大管風琴，首次跨海前進澎湖推動「管風琴VR解密計畫」，透過360度VR虛擬實境，讓偏鄉學生與社區長輩打破時空限制，從虛擬世界中探索國際級劇院，感受衛武營管風琴震撼魅力。

澎湖湖東社區長輩體驗管風琴VR，逼真的虛擬實境，讓長輩伸手想觸摸眼前管風琴。（衛武營提供）

衛武營音樂廳管風琴有9085支音管及127支音栓，不僅是亞洲最大管風琴，也是國際頂級音樂廳管風琴之一，更是德國波昂百年管風琴製造商克萊斯有史以來承製過最先進、最大管風琴，衛武營因應數位科技時代，推出「衛武營管風琴VR解密」計畫。

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衛武營以360度空間掃描技術，完整記錄衛武營管風琴細節，並搭配專業解說，透過VR穿戴裝置，打造可隨身攜帶「虛擬管風琴」，跨海前進澎湖離島6所國中小學與湖東社區，讓學生與社區長輩沉浸衛武營音樂廳，及平常難以進入的管風琴儲風室。

澎湖馬公國小學生體驗管風琴VR。（衛武營提供）

澎湖學生們第一次戴上VR頭戴裝置走進衛武營葡萄園式音樂廳虛擬空間，有人驚呼、有人欲伸手觸摸虛擬場景，彷彿置身音樂廳現場，感受管風琴震撼魅力；馬公國小學生興奮分享，「我感覺在現場，還聽見管風琴聲音，很好聽也很震撼」。

湖東社區長輩首次透過VR認識衛武營音樂廳與管風琴，「沒想到有機會可以看到這麼漂亮管風琴，真是很難得體驗」，透過VR技術與專業聲音設備相輔相成，讓這次藝術教育體驗跨越年齡與空間限制，落實「眾人的藝術中心」藝文平權理念。

衛武營藝術總監簡文彬（最後排右6）與參與管風琴VR解密計畫的馬公國中學生合影。（衛武營提供）

藝術總監簡文彬表示，VR管風琴從高雄衛武營出發，在台灣每個角落發聲！衛武營管風琴VR計畫從去年啟動，深入高雄偏鄉山區中小學試行，共有352位學生參與，並獲得非常好回饋，今年跨海前進澎湖離島共創造近250個藝術學習參與機會，下半年會到高雄沿海偏遠學校與單位，期讓全台孩子們體驗這項課程。

衛武營教學藝術家朱郁柔（右二），為澎湖湖東社區長輩解說管風琴。（衛武營提供）

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