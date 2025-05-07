文化部爭取預算解凍 李遠：館舍業務8月以後恐停擺

文化部長李遠今赴立院針對114年度文化部主管預算解凍案報告並備詢。（翻攝自立院直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（7）日處理114年度文化部主管預算解凍案，為此，文化部長李遠於昨日在臉書貼文指出，今年度文化部共有49案被凍結，金額高達34億461萬2000元。相較於去年只有8案，今年的解凍報告是去年的10倍。文化部能在所有部會中第一個被排進解凍報告，李遠請大家為文化部集氣，而今日在會議上，也有多位立委關心預算凍結的影響，李遠則表示，若無法盡快解凍，相關館舍業務8月以後恐停擺。

114年度文化部總預算原編列290億元，李遠說明，原本去年底在教育文化委員會審查的結果是刪2千萬、凍5億左右，是滿合理的，但結果凍結了34億，這樣的結果實在影響太大，「就是說我們每一個館所的錢都用在一些像業務費，這種都是水電清潔保全景觀等，還有我們很多的錢，如果在不解凍的情況下，在8月之後就完全沒有辦法營運的。還有一些是跟國際之間合約，我們也沒辦法付款。」

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李遠指出，有些活動是先做募款才能勉力執行下去；此外，文化部的預算非常緊，每筆預算都用在剛剛好，這也是為何這次文化部被砍或被凍這麼多錢，整個文化界會覺得那麼驚訝，就是因為這個錢，尤其是各館所都分布在各個縣市地方上，跟每個人都有切身關係，「所以請求大家一定要把這個錢給我們，不然我們8月份以後真的是會停擺。」

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