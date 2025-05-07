新竹縣美術館設計啟動 計畫10月送都審（影音）

新竹縣長楊文科今天正式跟取得新竹縣美術館設計監造權的竹間聯合建築師事務所簽約。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣計畫新建的全新美術館，經過二階段公開競圖評選，由竹間聯合建築師事務所拿下監造設計資格後，縣長楊文科今（7）日和該事務所3名代表建築師簡學義、鄭朝鴻以及陳泓正式簽約，委由竹間聯合建築師事務所進行設計，計畫今年10月要進行都市設計審議，明年上半年完成細部設計，並以2030年年初施工完竣、同年年中開館為目標推進。

新竹縣長楊文科（右2）跟竹間聯合建築師事務所代表簡學義（右3）共同亮出雙方簽下的合約，要聯手打造全新的新竹縣美術館。（記者黃美珠攝）

簽約後，楊文科與簡學義代表雙方，一起揭開由竹間所規畫打造的新竹縣美術館模型，並由簡學義代表設計方跟長楊文科，也向到場的新竹縣議會議員們再次簡報他們的設計理念。

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新竹縣長楊文科（右）跟竹間聯合建築師事務所代表簡學義（左）簽約後共同替要打造的新竹縣美術館模型揭幕。（記者黃美珠攝）

簡學義說，這座美術館不只是一棟建築物，它就像是座城市劇場，屬於民眾的藝術客廳。這裡未來所要發生的相關藝文活動或是展覽，以及縣府文化局非常重視的推廣藝文教育活動，都是形成這個場域的重要元素。

竹間聯合建築師事務所主持人簡學義（左）跟新竹縣長楊文科（右、前）及縣議員林禹佑（右、後）等說明設計理念和特色。（記者黃美珠攝）

簡學義說，他們降低了樓層，只做1樓，但是卻融入了客家三合院，做了雙三合院、兩個出入口的設計，一個銜接緊鄰的三福宮土地廟，另一個就是延伸進入新竹縣總圖書館。

竹間聯合建築師事務所主持人簡學義說，他們設計的新竹縣美術館是雙三合院，動線也成雙，一個往他手指處的三福宮土地廟，另一個則是往圖上方的新竹縣總圖書館。（記者黃美珠攝）

而三合院的「大屋根」設計，結合一旁的東興圳景觀公園，可以讓人拾級而上沉浸在人造的「屋根山丘」與森林中。

竹間聯合建築師事務所主持人、建築師簡學義手指著新竹縣美術館的「大屋根」說，這裡既可以讓人拾級而上沉浸在都市森林中，又有藏經閣的作用，用以珍藏美術館的珍品。（記者黃美珠攝）

猶如置身在都市森林中的新竹縣美術館示意圖。（記者黃美珠攝）

他說，大屋根下面就是典藏空間，類似藏經閣的概念，未來很多新竹現美術館的珍貴藏品，都可以收藏在猶如藏經閣一樣的斜屋頂閣樓中，而不是放在地下室，可免水淹、受潮問題。

簡學義說，這個美術館雖然沒有圖書館，但因總圖就在其旁邊，他認為未來蓋好後的總圖，也可以透過館內部空間的規畫，跟美術館結合成為一體性的場域。

縣府文化局表示，這個設計監造標總共1.13億元，竹間聯合建築師事務所今天跟縣府簽約後就將正式啟動設計，該局計畫本案能在今年10月送都審，明年上半年就完成細部設計，並於9月底完成工程發包，隨即開工興建，計畫工程款近18億元。一切順利的話，他們希望能在2030年初完竣，2030年年中開館見客。

竹間聯合建築師事務所3名建築師簡學義（右起依序往左）、鄭朝鴻、陳泓今天一起跟縣府簽約，聯手打造即將成為國內新地標的新竹縣美術館。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）跟竹間聯合建築師事務所代表簡學義（左）共同亮出雙方簽下的合約，要聯手打造全新的新竹縣美術館。（記者黃美珠攝）

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