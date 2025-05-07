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中央社工時「8+1」爭議燒進立院 胡婉玲喊：我有點委屈

2025/05/07 13:07

中央社社長胡婉玲今赴立院答詢，針對「8+1」工時的爭議，自認委屈。（記者廖振輝攝）中央社社長胡婉玲今赴立院答詢，針對「8+1」工時的爭議，自認委屈。（記者廖振輝攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（7）日處理114年度文化部主管預算解凍案，針對中央社社長胡婉玲近期在社內推動的變革，疑轉型偏重影音之外，也造成一波高層人事大地震，甚至一度想讓員工從原來上班8小時，改為「8加1（休息時間）」，引發社內反彈。對此，多位委員表達關切，胡婉玲則親赴立院答詢表示自己「有點委屈」。

國民黨立委羅廷瑋問文化部長李遠對於中央社的期許是什麼？因為中央社是國家通訊社，不是商業的電視台，在外媒對台灣的新聞需求越來越高的情況下，最近卻因為「8加1」等事件引發社內反彈。對此，李遠表示必須了解整個細節，因此由胡婉玲親自回應，胡婉玲開頭則先說，「我覺得現在來這回答這個問題。我有點委屈。」

胡婉玲說，「我覺得《上報》的報導非常不實在，他前面擬的題目，我們有做說明，他也不建得採信。」胡婉玲表示自己有跟社內同仁溝通，但有些東西她是看到報導才知道。胡婉玲說，「8+1」是中央社配合政府在103年就已經納入社規，而且經過勞資協議通過，在政府裡頭是有立案的。

胡婉玲說，她進中央社以後，發現為什麼社裡有人是「8+1」，記者是「8+1」或「8+2」，但少部分輪值的同仁，不管有沒有休息吃飯喝咖啡，8個小時以後就可以走，變成有兩個制度。所以她就協議要不要統一，後來卻發現輪值的同仁不到舍內的3分之1，而3分之2的同仁都是「8+1」的，「所以我們後來也不勉強同仁。」

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