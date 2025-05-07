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中央部會第一個！ 文化部逾34億預算全數解凍
文化部長李遠今赴立院針對114年度文化部主管預算解凍案報告並備詢，成功成為第一個全數解凍的部會。（記者廖振輝攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（7）日處理114年度文化部主管預算解凍案，為此，文化部長李遠昨日特別在臉書貼文，希望大家為文化部集氣解凍成功，否則相關館舍業務8月以後恐停擺。而在經過今天一個上午的答詢之後，教文會也於中午決議全數解凍，文化部因此成為中央各部會中，第一個成功解凍的部會。
114年度文化部總預算原編列290億元，原本去年底在教育文化委員會審查的結果是刪2千萬、凍5億左右，但在今年1月立院三讀的結果，除刪除11億元，另有49案被凍結，金額高達34億461萬2000元。被刪除的經費已無法回復，因此，文化部積極尋求解凍遭凍結的預算，今天也成功成為第一個全數解凍的部會。
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