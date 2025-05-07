台大辦「黃春明文學季特展」 珍貴原件畫作呈現土地關懷

台灣大學近日舉辦黃春明文學季特展，主題為「魚群與樹的奏鳴曲」，展出內容特別突顯關於海洋、田野、生命的創作議題，並情商畫作原件展出。（台大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學近日舉辦黃春明文學季特展，主題為「魚群與樹的奏鳴曲」，展出內容特別突顯關於海洋、田野、生命的創作議題，並情商畫作原件展出，盼能與當代環境共生、永續發展等目標對話，並開拓文學創作與閱讀的多元途徑。台大校長陳文章也期待黃春明能述說更多故事讓更多人發現文學的美好。

黃春明是台灣文學的重要代表，長年以人民、土地與自然為創作核心，作品影響深遠。此次特展由台大校友會、宜蘭縣台大校友會、台大台灣文學研究所與台大圖書館與黃大魚文化基金會共同舉辦，展期自即日起至6月8日止。

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台大校長陳文章表示，黃春明的文學成就不僅在學術界獲得高度肯定，更是具有世界知名度的台灣代表性文學家，校方很榮幸在2022年時頒授名譽博士給他。其作品深刻刻畫人民的生活日常，用文學表達對台灣社會的熱愛，深深觸動人心。

台大文學院院長鄭毓瑜更讚黃春明為台灣文藝百科地圖，其充滿生活經驗的創作，把對於鄉鎮與都市生活的細膩觀察，穿梭其中的人物形象與人際關係，以豐富的想像力編造成一則又一則動聽的故事。讓讀者得以透過故事中的描述以不同的面向、管道來親近故事。

台大圖書館館長林奇秀則介紹，展覽的起點來自台大台文所所長張文薰的聯繫，因為黃春明是台灣文學的重要代表，更因為圖書館長年珍藏其豐富的作品與研究資料，這些深厚的館藏，希望透過這次展覽，有機會讓更多讀者閱讀、理解，並走入黃春明動人的文學世界。

負責統籌這次黃春明文學季的張文薰說明，展覽主題「魚群與樹的奏鳴曲」，透過黃春明的手稿、撕畫、繪畫等創作，拼貼接續成一幅具有獨特世界觀的風景，她也特別感謝黃春明對校方的信任，讓展覽得以呈現珍貴的第一手資料。

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