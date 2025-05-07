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文化部預算解凍成功 李遠謝文化界，加碼談黃牛有感

2025/05/07 14:40

文化部長李遠今赴立院針對114年度文化部主管預算解凍案報告並備詢，成功成為第一個全數解凍的部會。（記者廖振輝攝）文化部長李遠今赴立院針對114年度文化部主管預算解凍案報告並備詢，成功成為第一個全數解凍的部會。（記者廖振輝攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（7）日處理114年度文化部主管預算解凍案，並於中午決議將49案逾34億凍結逾算全數解凍，使文化部成為第一個成功解凍的中央部會。對此，文化部長李遠於會後受訪時表示，很感謝教文會的委員們，同時也感謝文化界；由於今天答詢也聚焦黃牛議題，李遠忍不住有感而發，有許多問題值得再研究。

對於逾算成功解凍，李遠說，「基本上我是平常心 ，因為我們能做的盡量做 ，但是我也覺得教文會其實對我們文化部不錯 ，其實我剛一直強調他們也沒有故意要刁難我們 ，所以我今天來的時候我想大概我們會還算順利。」

至於掃除黃牛問題，李遠則表示，其實文化部承接這件事之後，「它消耗的那個能量太大 ，我就是看到他們即使檢舉完他又訴願，我就時常看到我們同仁一天到晚在搞這個 ，你不覺得說我們文化部要做事情這麼多，一直在這邊繞 ，我不是要把它推卸 ，是因為我們要釐清是不是我們的法令，之後我們要承接這個東西，而不是說不承認他的表演是不是創意，都不是。」

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