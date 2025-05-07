你一段、我一段串起感情 5/9號召萬人圍出府城

「一府三百iF300」活動，號召5月9日「五九圍城」萬人圍府城行動。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民間倡議、公私協力發起的「一府三百iF300」系列活動，號召5月9日「五九圍城」萬人圍府城行動，你一段、我一段，共同牽手象徵台南各界同心齊力愛台南。

「iF300」今日宣示「五九圍城」守護府城愛家園行動，文化界、學校與公民團體共同響應。（記者洪瑞琴攝）

西元1725年（雍正3年）5月9日，台灣府城正式准奏興築，官民齊心築起城牆，今（2025）年適逢台灣府城興建300週年，因此紀念活動重頭戲，特別選在這一天，號召眾人圍出當年府城輪廓。iF象徵「一府」意義，亦思考府城未來 「if...」可以怎麼樣。

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位於成大光復校區臨勝利路的小東門段殘跡。（記者洪瑞琴攝）

iF300籌備辦公室表示，「五九圍城」邀請民眾共襄盛舉，9日當天下午4點半開始，可以至南門公園大南門、大東門旁巴克禮紀念教會、大西門政大書城外、台南公園燕潭旁、成功大學小東門段，以及兌悅門信義街口領取府字紀念帽。

紀念帽特別由在地老牌店家「榮華帽服」製作，共有「磚牆紅、三合土灰、白灰白」三種代表城牆意象的顏色。活動將在下午5點25分，引導參加者沿著城牆位置站定，頭頂府字帽、手揮一府旗，一同圍出府城輪廓。

「五九圍城」由文化團體、宗教團體、非營利組織、社區鄰里、在地店家和文化局、教育局，以及從幼兒園至大學的各級學校院系等共同響應。城垣邊學校如台南大學、台南一中、臺南女中、光華高中、建興國中、民德國中、勝利國小、南大附小、立人國小等更主動號召有志參與的學生，更有師長結合課程，實際走入學生的生活。府城城垣全長約12公里，每人展開雙臂距離約1.2公尺。邀請個人或團體一齊「眾志成城」，成為萬分之一。

另一焦點，「府城垣遊會」也同步展開。在城牆舊址沿線的42家在地店家，提供超過4000份餐點，包括市集擺攤、打滷麵招待、表演藝術、藝術裝置、走讀活動、府城香發放、府城城門雞蛋糕攤車，還有9位「街頭說書人」，邀請大家來聽城門在地故事，如同城市慶典行動，免費吃喝玩樂，讓大家「有食擱有掠」。

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