影像與文字的魔幻交界 2025台北閱影展致敬保羅奧斯特、萬瑪才旦

美國文學家奧斯特去年因病離世，留給讀者無限追思；藉由這次影展放映將重溫其創作魅力，一如他在《孤獨及其所創造的》所言：「退隱意義上的孤獨，是不必看見自己，是不必看見自己為他人所見。」（台北市文化局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕「2025台北文學．閱影展」將於五月23日至6月5日分別於光點台北、光點華山登場，致敬剛離世的跨界創作者藏族電影大師萬瑪才旦與美國小說巨擘保羅奧斯特，除規劃跨界合作，更同步推出主題線上書展、展覽體驗等內容，讓書迷及影迷一腳踏進影像與文字交織的世界，影展於5月9日中午12時於OPENTIX系統啟售。

文化局專委邱稚亘指出，今年台北文學．閱影展共規劃17部電影、46場放映，除為期兩週的影展放映，另5月16日台北市立圖書館長安分館主題書展與光點台北二樓迴廊的萬瑪才旦影像展將同步率先開跑，後續仍有專題講座、電影賞析和專屬優惠活動接力登場，提供民眾參與選擇。

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2025閱影展規劃跨界合作，邀來萬瑪才旦之子、導演久美成列進行視訊訪談父親作品背後的影像哲學。（台北市文化局提供）

文化局介紹，閱影展焦點導演為當代華語影壇極具影響力的藏族創作者—萬瑪才旦，其多部極簡而內斂的影像作品，打開少數民族電影語言的新局面，如《靜靜的嘛呢石》、《尋找智美更登》、《塔洛》、《氣球》與遺作《雪豹》等，呈現出藏族人在文化與信仰之間所經歷的轉型和矛盾，影展將完整放映萬瑪才旦的八部劇情長片作品。

保羅奧斯特所著《幻影枕邊書》電影劇照。（台北市文化局提供）

文化局表示，當代美國文學中最具實驗精神的小說家之一的保羅奧斯特身兼詩人、小說家、電影編導等多重身份，並精選《煙的蔓延》、《幻影枕邊書》、《末世之城》三部作品，屆時可一窺奧斯特筆下紐約街頭的詩性，重現書寫與影像的魔幻交界，將文字裡存在主義式的哲思與探索，轉化為影像中孤獨與人生的迴映；正如他於書中《孤獨及其所創造的》所言：「每個人終究都是一座孤島，而孤獨本身，是理解自我與世界的必要條件。」

者藏族電影大師萬瑪才旦所著《靜靜的嘛呢石》電影劇照。（台北市文化局提供）

另外，文化局強調此次規劃跨界合作，邀來萬瑪才旦之子、導演久美成列進行視訊訪談父親作品背後的影像哲學；詩人鴻鴻與作家韓良憶登場對談，從創作者視角剖析電影與文學的共鳴。

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