南市7傑出演藝團隊出爐 首度入列喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」

今年度台南市傑出演藝團隊徵選出爐，今日在台南文化中心舉行授證典禮，由市長黃偉哲（左8）頒獎。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度台南市傑出演藝團隊徵選結果出爐，其中首度選出喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」，今（7）日於台南文化中心舉行授證典禮，市長黃偉哲為入選的7組傑出團隊頒獎，肯定他們的創新優秀表演，為文化首都台南增添底蘊。

入選團隊涵括音樂、舞蹈、戲劇等不同表演領域，包括風乎舞雩舞團、雞屎藤舞蹈劇場、台灣藝術家交響樂團與藝姿舞集等資深團隊，攜手深具潛力的韋瓦笛室內樂團、阿伯樂戲工場與喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」。

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「暴羅WALK漫才合作社」獲選今年度南市傑出演藝團隊，市長黃偉哲（左1）頒獎。 （記者洪瑞琴攝）暴羅WALK表演創新詼諧，深受年輕族群喜愛。（擷自「暴羅WALK」粉專）

市長黃偉哲表示，今年從近300個立案演藝團隊中選出7組傑出團隊，競爭相當激烈，涵蓋多元藝術形式，充分展現台南作為文化首都的創作能量與藝術多樣性。他期許團隊持續深耕專業，邁向全國及至國際舞台。

傑出演藝團隊計畫是文化部「台灣品牌團隊」政策的重要一環，由地方政府提案，爭取資源挹注，南市已連續7年獲評特優肯定。今年徵選更反映時代趨勢，首次入選的喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」，深受年輕觀眾青睞，在演出創新與市場經營表現亮眼，成功打破傳統表演框架，獲得評審一致肯定。

南市文化局局長黃雅玲表示，市府不僅提供獎金支持，並安排表演藝術專家輔導、企業媒合合作機會，透過節慶演出與多元宣傳方式提高團隊能見度。此外，也系統性媒合排練空間，解決空間資源不足的困境，協助團隊在地扎根、激發更多創作能量。

5月10、11日下午3時，將於中西區國定古蹟「兌悅門」及成功大學小西門舉辦「這麼一說，很有城藝」城牆音樂會，由知名作家王浩一攜手歷屆傑出團隊，帶來融合在地歷史與表演藝術的精彩演出。

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