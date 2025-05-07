台史博「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展開幕

文化部政務次長王時思（中）、台史博館長張隆志（右）、陳澄波文化基金會董事長陳立栢（左）共同主持開幕式。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年是陳澄波誕辰130週年紀念，國立台灣歷史博物館（簡稱台史博），推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，今（7）日開幕。有別於以往228事件悲情的視角，而是以「寫生」為核心概念，呈現陳澄波精采且充滿生命力的一生，以及其幽默風趣、積極貢獻於社會。

陳澄波遺書首次完整展出。（台史博提供）「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展， 將展至明（2026）年3月1日。（台史博提供）

這次特展是首度有系統且大規模的展出陳澄波家屬慷慨捐贈予台史博逾500件文物，包括陳澄波遺書、受害衣物、遺照玻璃底片與照片等228事件重要文物，是少見的完整展出。此外，特展扣緊陳澄波與其家人，尤其是其妻張捷，因此展出描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等，包括《自畫像》、《我的家庭》、《小弟弟》、《祖母像》、《初秋》及《千古不休》，以及陳澄波精采寫生作品《嘉義街景》等，透過畫作與文物的對話，帶領觀眾一同探索這個藝術家庭，領略時代氛圍。

請繼續往下閱讀...

陳澄波畫作「初秋」。（台史博提供）陳澄波家人的畫作能感受到一家人濃厚的情感。（台史博提供）

特展由台史博與陳澄波文化基金會、中央研究院台灣史研究所合作。今日開幕典禮，文化部政務次長王時思表示，特展除了看見陳澄波與張捷充滿生命力的物件以外，還有陳澄波家屬之間的相互扶持、對社會的關懷，以及面對艱困命運時仍然堅定前行的勇氣，也更加讓我們了解什麼是屬於台灣自己的故事。

陳澄波文化基金會董事長陳立栢分享他與祖母張捷生活的溫馨回憶，以及多年來守護推動陳澄波畫作的甘苦經驗；他更強調作為受難者家屬對於轉型正義的深切期待，希望特展能吸引年輕世代重新認識台灣時代歷史與社會。

台史博館長張隆志表示，策展團隊結合珍貴畫作、文物書信及影音科技，超越美術史的傳統視野，翻轉政治史的刻板印象，重新認識畫家創作的才華與熱情，妻子藏畫的深情與堅毅，三代家族的協力與奮鬥。

現場互動體驗可仔細欣賞陳澄波在外奔波，持續寄回許多給家人的書信。（台史博提供）特展打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」，讓觀眾體驗畫作是如何辛苦保存下來。（台史博提供）

展覽規劃「生命之章」、「半樓仔頂的秘密」、「超級藏家」、「咱的家庭」、「街道上的畫家」、「為世界留下的」6單元，特別打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」，讓觀眾能體驗張捷當時所面臨空間窘迫、環境潮濕與蟲害等困境，瞭解這批台灣重要文化資產，是如何被保存下來。誠如今天開幕典禮，台灣獨立樂團青虫aoi獻唱《慢且》，歌詞傳遞了張捷的遭遇及堅強的承擔與智慧。

特展即日起至明（2026）年3月1日，8月31日前憑國立台灣博物館「走揣・咱的所在」特展展期內鐵道部園區門票／四館聯票票根，可享台史博免票入館。詳情可上台史博官網或臉書查詢。

國立台灣歷史博物館推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，今日開幕，出席貴賓全體合影。（台史博提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法