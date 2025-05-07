自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

2025新北天際影展啟航 長榮航空攜手交響樂團演奏台灣經典名曲

2025/05/07 21:51

「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為新北天際影展揭開序幕，市長侯友宜（中）與長榮航空總經理孫嘉明（左3）合影。（記者陳奕劭攝）「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為新北天際影展揭開序幕，市長侯友宜（中）與長榮航空總經理孫嘉明（左3）合影。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北天際影展」正式登場，紀錄片影迷只要搭乘長榮航空，就能欣賞12部精選紀錄片，市府新聞局今天（7日）與長榮航空、長榮交響樂團合作，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕，長榮交響樂團演奏多首經典台灣民謠、電影組曲，給聽眾帶來滿滿感動。

新北市府新聞局與長榮航空、長榮交響樂團合作，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕。（記者陳奕劭攝）新北市府新聞局與長榮航空、長榮交響樂團合作，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕。（記者陳奕劭攝）長榮交響樂團演奏《雨夜花》、《望春風》、《山地組曲》等台灣民謠，讓樂迷進入音樂世界。（記者陳奕劭攝）長榮交響樂團演奏《雨夜花》、《望春風》、《山地組曲》等台灣民謠，讓樂迷進入音樂世界。（記者陳奕劭攝）長榮交響樂團演奏經典名曲，螢幕播放今年「新北天際影展」12部作品片花。（記者陳奕劭攝）長榮交響樂團演奏經典名曲，螢幕播放今年「新北天際影展」12部作品片花。（記者陳奕劭攝）

音樂會由長榮交響樂團演奏《雨夜花》、《望春風》、《山地組曲》等台灣民謠，更帶來《Memory》、《新天堂樂園》等經典電影配樂，螢幕播放今年「新北天際影展」12部作品片花，搭配歷年紀錄片花絮，讓參加的影迷獲得滿滿感動。長榮航空總經理孫嘉明邀請旅客在飛機上空時，欣賞新北紀錄片導演的努力。

[5]「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕，吸引多位樂迷參加。（記者陳奕劭攝）「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕，吸引多位樂迷參加。（記者陳奕劭攝）

市府新聞局表示，「新北天際影展」精選12部作品，5月播放《臨演人生》、《野生之路》、《遠離祖靈的孩子》；7月推出《麻里教徒大亂鬥》、《除蛙記》、《無依之地》；9月上映《遷移啟事》、《一家兩國》、《依諾物語》；《牛轉番仔挖》、《女神降臨》、《謝謝妳一直都在》將於11月壓軸登場，只要搭乘長榮航空就能欣賞。

新聞局長李利貞指出，7月登場的國內外紀實影展，將回顧歷年優選創作；新北紀錄片獎頒獎典禮則在10月登場，將公布今年度前三名作品與評審團特別獎，並進行年度優選作品首映影展，讓新北紀錄片陪伴影迷一整年。

市長侯友宜說，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾。感謝長榮航空讓新北紀錄片搭上國際航線，期許新北紀錄片如經典音樂般雋永流傳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應