2025新北天際影展啟航 長榮航空攜手交響樂團演奏台灣經典名曲

「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為新北天際影展揭開序幕，市長侯友宜（中）與長榮航空總經理孫嘉明（左3）合影。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北天際影展」正式登場，紀錄片影迷只要搭乘長榮航空，就能欣賞12部精選紀錄片，市府新聞局今天（7日）與長榮航空、長榮交響樂團合作，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕，長榮交響樂團演奏多首經典台灣民謠、電影組曲，給聽眾帶來滿滿感動。

新北市府新聞局與長榮航空、長榮交響樂團合作，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕。（記者陳奕劭攝）長榮交響樂團演奏《雨夜花》、《望春風》、《山地組曲》等台灣民謠，讓樂迷進入音樂世界。（記者陳奕劭攝）長榮交響樂團演奏經典名曲，螢幕播放今年「新北天際影展」12部作品片花。（記者陳奕劭攝）

音樂會由長榮交響樂團演奏《雨夜花》、《望春風》、《山地組曲》等台灣民謠，更帶來《Memory》、《新天堂樂園》等經典電影配樂，螢幕播放今年「新北天際影展」12部作品片花，搭配歷年紀錄片花絮，讓參加的影迷獲得滿滿感動。長榮航空總經理孫嘉明邀請旅客在飛機上空時，欣賞新北紀錄片導演的努力。

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[5]「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」為影展揭開序幕，吸引多位樂迷參加。（記者陳奕劭攝）

市府新聞局表示，「新北天際影展」精選12部作品，5月播放《臨演人生》、《野生之路》、《遠離祖靈的孩子》；7月推出《麻里教徒大亂鬥》、《除蛙記》、《無依之地》；9月上映《遷移啟事》、《一家兩國》、《依諾物語》；《牛轉番仔挖》、《女神降臨》、《謝謝妳一直都在》將於11月壓軸登場，只要搭乘長榮航空就能欣賞。

新聞局長李利貞指出，7月登場的國內外紀實影展，將回顧歷年優選創作；新北紀錄片獎頒獎典禮則在10月登場，將公布今年度前三名作品與評審團特別獎，並進行年度優選作品首映影展，讓新北紀錄片陪伴影迷一整年。

市長侯友宜說，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾。感謝長榮航空讓新北紀錄片搭上國際航線，期許新北紀錄片如經典音樂般雋永流傳。

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