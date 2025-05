倫敦國家美術館慶200週年 神祕畫作亮相

〔蔡佩盈/綜合報導〕倫敦國家美術館(National Gallery)迎接200週年,系列活動不斷,自10日起舉行該館歷來規模最大的展覽「CC Land:藝術的奇蹟」(CC Land: The Wonder of Art),除重新開放聖斯伯里翼展館(Sainsbury Wing),同時展出館方近期收購的文藝復興神祕畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》(The Virgin and Child with Saints Louis and Margaret),此作已60逾年未公開展出。

文藝復興神祕畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》(The Virgin and Child with Saints Louis and Margaret),此作已60逾年未公開展出。(美聯社提供)

倫敦國家美術館公布,近日收購一幅神祕迷人的文藝復興畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》,據材質推測,創作年代約1510年,最早於1602年被記錄在根特的城市修道院——現今比利時的德龍亨(Drongen)修道院內,可能原為該地創作的祭壇畫。該畫作具戲劇性,細節創意十足,兼具莊嚴與幽默(如右上方柱頭的搗蛋小天使露出臀部)。由於作者不詳,此作頗受爭議,無疑是挑戰藝術史上對「署名」的依賴,並證明在中世紀晚期與文藝復興時期,無名畫家亦能創作出極高品質的藝術作品。透過此作品進駐,展現倫敦國家美術館「多元且百科式」的使命,邀請大眾反思藝術觀賞的習慣。

「CC Land:藝術的奇蹟」是該館最具雄心的展覽,除重新開放整修兩年的聖斯伯里翼展館之外,備受讚譽的館藏亦全面重新展示,且免費入館。詳情請見官網:https://www.nationalgallery.org.uk/whats-on/c-c-land-the-wonder-of-art。

