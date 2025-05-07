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倫敦國家美術館慶200週年 神祕畫作亮相

2025/05/07 22:18

〔蔡佩盈／綜合報導〕倫敦國家美術館（National Gallery）迎接200週年，系列活動不斷，自10日起舉行該館歷來規模最大的展覽「CC Land：藝術的奇蹟」（CC Land: The Wonder of Art），除重新開放聖斯伯里翼展館（Sainsbury Wing），同時展出館方近期收購的文藝復興神祕畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》（The Virgin and Child with Saints Louis and Margaret），此作已60逾年未公開展出。

文藝復興神祕畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》（The Virgin and Child with Saints Louis and Margaret），此作已60逾年未公開展出。（美聯社提供）文藝復興神祕畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》（The Virgin and Child with Saints Louis and Margaret），此作已60逾年未公開展出。（美聯社提供）

倫敦國家美術館公布，近日收購一幅神祕迷人的文藝復興畫作《聖母子與聖路易與聖瑪格麗特》，據材質推測，創作年代約1510年，最早於1602年被記錄在根特的城市修道院——現今比利時的德龍亨（Drongen）修道院內，可能原為該地創作的祭壇畫。該畫作具戲劇性，細節創意十足，兼具莊嚴與幽默（如右上方柱頭的搗蛋小天使露出臀部）。由於作者不詳，此作頗受爭議，無疑是挑戰藝術史上對「署名」的依賴，並證明在中世紀晚期與文藝復興時期，無名畫家亦能創作出極高品質的藝術作品。透過此作品進駐，展現倫敦國家美術館「多元且百科式」的使命，邀請大眾反思藝術觀賞的習慣。

「CC Land：藝術的奇蹟」是該館最具雄心的展覽，除重新開放整修兩年的聖斯伯里翼展館之外，備受讚譽的館藏亦全面重新展示，且免費入館。詳情請見官網：https://www.nationalgallery.org.uk/whats-on/c-c-land-the-wonder-of-art

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