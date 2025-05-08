「2025第44屆新一代設計展」5月9日登場 近萬設計新秀南港展創意力

《臭彈繪本》以AI轉譯家庭記憶成為聲音與繪本，重新連結跨世代情感。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「2025第44屆新一代設計展」，將於5月9日至12日在台北南港展覽館2館舉辦。今年展覽集結全台59校、122系近萬名設計新秀，展出近4,000件作品，亦有來自美國、澳洲、印度等10所國際設計學院跨海參與，為國內外設計創意交流帶來嶄新火花。

本屆展覽以「可欲未來：我想像的未來」為主題，鼓勵參展學生圍繞未來職場、能源、健康、教育、移動、時尚、食物與娛樂等八大面向，提出對「近未來」的觀察與創意想像。主題視覺由曾獲金點設計獎年度最佳設計的新銳團隊Atelier.63操刀，打造「向未來下訂單」的概念，並將未來轉化為一間可挑選願景的專賣店，傳遞主動創造未來的積極精神。

請繼續往下閱讀...

《無聲的喧囂》呈現在資訊洪流中身心感官的壓迫與迷失。（TDRI提供）

展覽重點主題區由CPD Interiors設計，延伸「Cross Over」跨域合作概念，象徵設計穿越專業、時間與系統邊界的行動力。其中亦展出第11屆「新一代設計產學合作計畫」成果，呈現由學生與企業共創的創新作品，包括針對合Z 世代對沉浸式體驗需求的《無聲的喧囂》，以及以AI轉譯家庭記憶的《臭彈繪本》等金獎作品。

展期內亦辦理多元活動，如「企業日」強化人才媒合機制、4樓「未來共談所」舉辦14場設計趨勢講座、以及「RHINOSHIELD 犀牛盾」展示其零廢棄循環生態圈成果。此外，展場也以再生保麗龍打造展架與座椅，落實設計與環保並進的精神。

此外，金點新秀設計獎將於5月9日進行決審，並於12日舉行頒獎典禮，揭曉年度新銳設計獎最高榮譽。詳詢新一代設計展官網及臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法