國光劇團《王熙鳳大鬧寧國府》青春版 6/7竹北登場

2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（左）交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（右）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅「上位」擔綱王熙鳳一角，今天在新竹縣新瓦屋客家文化保存區替這個全國首演造勢，讓人一窺剛升格3寶媽的黃詩雅在幸福婚姻滋潤下，如何詮釋這個潑辣、婚姻不睦的青春版王熙鳳。

縣府文化局長朱淑敏說，或許正是這樣的反差和驚人的傳承，這個經典的「大老婆的逆襲」，在400元到1800元不等就能入場坐享好戲加持下，目前售票已達8成，不想錯過的人手腳要快。

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2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣獨家好戲，今天搶先亮相造勢。（記者黃美珠攝）

她說，2003年當國光劇團藝術總監王安祈甫加入劇團，就為魏海敏量身整編《王熙鳳大鬧寧國府》，開啟2人超過20年的相知相惜合作，也替國光打造了這齣膾炙人口的經典好戲。

魏海敏笑說，劇場藝術就是「遺憾藝術」，因為從2003年起她每次飾演王熙鳳，謝幕後都總覺得遺憾少演了點什麼，所以每一年上台也就比前一年多了一些些東西。儘管扮演王熙鳳20幾年了，今年再登台她也相信自己還可以演出點什麼不一樣的，以補上一次的意難平。

婚姻美滿的3寶媽黃詩雅，今年將接棒恩師魏海敏，詮釋在中國傳統婚姻中狠辣求生的王熙鳳，備受各界期待。（記者黃美珠攝）

但今年劇團有全新想法要來個青春版，讓過去演尤二姐的黃詩雅打造青春版的王熙鳳，她覺得很有創意，也很期待看剛升格當3寶媽、婚姻幸福美滿的黃詩雅如何詮釋這個「鳳辣子」在婚姻中的怨與怒。

《王熙鳳大鬧寧國府》改編自陳西汀1980年為童芷苓創作的劇本，2003年在王安祈策畫、李小平導演、魏海敏及王海玲主演的強強聯手下，以全新姿態問世，也奠定國光劇團現代京劇創作的標竿。

這齣戲描繪王熙鳳笑裡藏刀、翻雲覆雨的城府與手段，展現女子在生活中的不易與內心幽微，塑造出經典而立體的女性形象。

這齣戲劇也打破傳統青衣只能演正派的禁忌，魏海敏用梅派細膩唱腔與強大舞台氣場，賦予王熙鳳深度且具衝突的美感。觀眾從她的算計、狠辣，看到不被命運善待的女性如何在夾縫中求生的掙扎。

這個角色挑戰京劇的技藝，更象徵當代京劇對「人物複雜性」的突破詮釋。如今，這段傳奇不僅沒有止步，還準備在今年6月7日下午獨家透過台積心築藝文季在新竹寫下新篇章。

婚姻美滿的3寶媽黃詩雅，今年將接棒恩師魏海敏，詮釋在中國傳統婚姻中狠辣求生的王熙鳳，備受各界期待。（記者黃美珠攝）

而黃詩雅做為魏海敏的嫡傳弟子，去年在國光微劇場小試身手，演出〈誆尤〉、〈見秋桐〉2折演出就備受好評。她表演的氣場、層次都被肯定有獲得魏海敏的真傳，本身嗓子和唱功都好，表現也很穩健，王安祈肯定她這次對演出王熙鳳的每一個細節都很精雕細琢。

同劇其他年輕演員像是：扮演尤二姐的凌嘉臨、飾演秋桐的林庭瑜、以及演平兒的謝樂，也都經過戲劇指導魏海敏精心調教過，為此，今天的造勢現場就吸引許多戲迷搶先到場欣賞。

2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（右）交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（左）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）

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