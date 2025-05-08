自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

國光劇團《王熙鳳大鬧寧國府》青春版 6/7竹北登場

2025/05/08 14:41

2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（左）交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（右）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（左）交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（右）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅「上位」擔綱王熙鳳一角，今天在新竹縣新瓦屋客家文化保存區替這個全國首演造勢，讓人一窺剛升格3寶媽的黃詩雅在幸福婚姻滋潤下，如何詮釋這個潑辣、婚姻不睦的青春版王熙鳳。

縣府文化局長朱淑敏說，或許正是這樣的反差和驚人的傳承，這個經典的「大老婆的逆襲」，在400元到1800元不等就能入場坐享好戲加持下，目前售票已達8成，不想錯過的人手腳要快。

2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣獨家好戲，今天搶先亮相造勢。（記者黃美珠攝）2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣獨家好戲，今天搶先亮相造勢。（記者黃美珠攝）

她說，2003年當國光劇團藝術總監王安祈甫加入劇團，就為魏海敏量身整編《王熙鳳大鬧寧國府》，開啟2人超過20年的相知相惜合作，也替國光打造了這齣膾炙人口的經典好戲。

魏海敏笑說，劇場藝術就是「遺憾藝術」，因為從2003年起她每次飾演王熙鳳，謝幕後都總覺得遺憾少演了點什麼，所以每一年上台也就比前一年多了一些些東西。儘管扮演王熙鳳20幾年了，今年再登台她也相信自己還可以演出點什麼不一樣的，以補上一次的意難平。

婚姻美滿的3寶媽黃詩雅，今年將接棒恩師魏海敏，詮釋在中國傳統婚姻中狠辣求生的王熙鳳，備受各界期待。（記者黃美珠攝）婚姻美滿的3寶媽黃詩雅，今年將接棒恩師魏海敏，詮釋在中國傳統婚姻中狠辣求生的王熙鳳，備受各界期待。（記者黃美珠攝）

但今年劇團有全新想法要來個青春版，讓過去演尤二姐的黃詩雅打造青春版的王熙鳳，她覺得很有創意，也很期待看剛升格當3寶媽、婚姻幸福美滿的黃詩雅如何詮釋這個「鳳辣子」在婚姻中的怨與怒。

《王熙鳳大鬧寧國府》改編自陳西汀1980年為童芷苓創作的劇本，2003年在王安祈策畫、李小平導演、魏海敏及王海玲主演的強強聯手下，以全新姿態問世，也奠定國光劇團現代京劇創作的標竿。

這齣戲描繪王熙鳳笑裡藏刀、翻雲覆雨的城府與手段，展現女子在生活中的不易與內心幽微，塑造出經典而立體的女性形象。

這齣戲劇也打破傳統青衣只能演正派的禁忌，魏海敏用梅派細膩唱腔與強大舞台氣場，賦予王熙鳳深度且具衝突的美感。觀眾從她的算計、狠辣，看到不被命運善待的女性如何在夾縫中求生的掙扎。

這個角色挑戰京劇的技藝，更象徵當代京劇對「人物複雜性」的突破詮釋。如今，這段傳奇不僅沒有止步，還準備在今年6月7日下午獨家透過台積心築藝文季在新竹寫下新篇章。

婚姻美滿的3寶媽黃詩雅，今年將接棒恩師魏海敏，詮釋在中國傳統婚姻中狠辣求生的王熙鳳，備受各界期待。（記者黃美珠攝）婚姻美滿的3寶媽黃詩雅，今年將接棒恩師魏海敏，詮釋在中國傳統婚姻中狠辣求生的王熙鳳，備受各界期待。（記者黃美珠攝）

而黃詩雅做為魏海敏的嫡傳弟子，去年在國光微劇場小試身手，演出〈誆尤〉、〈見秋桐〉2折演出就備受好評。她表演的氣場、層次都被肯定有獲得魏海敏的真傳，本身嗓子和唱功都好，表現也很穩健，王安祈肯定她這次對演出王熙鳳的每一個細節都很精雕細琢。

同劇其他年輕演員像是：扮演尤二姐的凌嘉臨、飾演秋桐的林庭瑜、以及演平兒的謝樂，也都經過戲劇指導魏海敏精心調教過，為此，今天的造勢現場就吸引許多戲迷搶先到場欣賞。

2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（右）交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（左）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）2025台積心築藝術季今年為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」這齣好戲，由演了20幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（右）交棒，給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（左）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應