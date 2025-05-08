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穿梭時空踏訪歷史 「府城城垣300年」5/9起登場

2025/05/08 14:52

「府城城垣300年系列活動」透過講座、走讀等形式，帶領民眾從不同視角認識府城城牆與各地區歷史的演變。（台南市文化局提供）「府城城垣300年系列活動」透過講座、走讀等形式，帶領民眾從不同視角認識府城城牆與各地區歷史的演變。（台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕可曾想過每天騎的車、腳踩的路，都曾是城垣遺跡？今年適逢台南府城城垣300年，為重回「眾志成城」的歷史風華、傳承城市記憶，南市文化局將於明（9）日舉辦系列活動，包括7場主題講座與3場走讀導覽，歡迎大家來走訪府城愛台南。

台南人的日常，每天騎車經過的路都曾是城垣遺址。（記者洪瑞琴攝）台南人的日常，每天騎車經過的路都曾是城垣遺址。（記者洪瑞琴攝）

「府城城垣300年」系列活動，邀請民眾探訪台南城牆與生活歷史。（南市教育局提供）「府城城垣300年」系列活動，邀請民眾探訪台南城牆與生活歷史。（南市教育局提供）

走讀導覽有3條不同類型路線，「探訪東門城」從勝利國小出發，途經東門城，最後抵達東門巴克禮紀念教會；「細說往昔話台南」將帶領民眾從大南門出發，穿梭於南門的歷史城牆與信仰空間；「鹽水城的前世今生」則是帶領大家走讀鹽水老街，重返月津港過往的商業榮光與生活軌跡。深入街道巷弄到古蹟場域，來場時空變遷下的歷史踏查與文化反思的文資教育旅程。

大南門城的刺竹藝術裝置。（記者洪瑞琴攝）大南門城的刺竹藝術裝置。（記者洪瑞琴攝）

7場主題講座主講人，南市民宿文化發展協會周榮棠理事長、南市導覽協會理事長謝奇峰、南市導覽協會理事顏正鴻、東海大學講師盧芳蕙講師、百竹園園長張鈞博、南市西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤、南市文化資產保護協會理事長曾國棟。

他們有些曾生長在兌悅門旁的老古石街、在五條港邊、稻米集散地米街，從小看著店家做生意；有些則是在城外的原民聚落，他們用自身的經驗、部落耆老流傳的故事，從城內、城外不同的觀點，分享他們與城垣間的小故事。

此外，引起許多民眾矚目的，艸非火工作室合作創作的歡迎門，打破傳統廟宇慶典歡迎門的形式，在4大城門舊址設置，並以各城門所代表的城內、城外人事物特色為素材，以當代藝術手法創作，加上夜間美麗的螢光與投影，加上大南門城的刺竹藝術裝置，為城市與傳統祭典添增不同於以往的豐富文化創意。4大城門、4小城門舊址及拱門等藝術裝置，都將展示至6月1日。

南市文化局表示，藉由一系列講座、走讀等活動，帶領民眾從不同視角認識府城城牆與各地區歷史的演變，進一步找到與這座城市的情感連結。詳詢「藝遊台南」粉專。

「府城城垣300年」系列走讀活動與講座。（南市文化局提供）「府城城垣300年」系列走讀活動與講座。（南市文化局提供）

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