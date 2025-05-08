展現創意與能量 大新營區藝術才能美術班聯展登場

大新營區藝術才能美術班聯展5月16日在新營文化中心登場，月津國小、新進國小及南新國中等3校美術班學生，展現充滿創意與能量的藝術成果。（新營文化中心提供）

〔記者王涵平／台南報導〕大新營區藝術才能美術班聯展5月16日在新營文化中心登場，月津國小、新進國小及南新國中等3校美術班學生，展現充滿創意與能量的藝術成果，5月22日將舉行開幕式，歡迎藝術愛好者共襄盛舉。

聯展集結三校學生的精采作品，月津國小以「我們這藝班」為主題，作品取材自校園生活與鹽水在地文化，透過水墨、版畫、立體雕塑與複合媒材等多樣形式，呈現童趣與地方情感。

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南新國中則以「藝展青春」為題，作品涵蓋素描、水彩、書法、紙漿雕塑、視覺錯覺創作及關懷環境的設計版畫與3D視覺設計，展現學生多元技法與創作視野。

新進國小以創意十足的「鍋燒藝麵」為構想，將藝術創作比擬為料理，融合壓克力、版畫、陶藝、數位媒材等「食材」，創作出獨特的「藝術佳餚」，包括袖珍屋、逐格動畫與自畫像等。

大新營區藝術才能美術班聯展5月16日在新營文化中心登場，月津國小、新進國小及南新國中等3校美術班學生，展現充滿創意與能量的藝術成果。（新營文化中心提供）

展覽主軸圍繞「共學、共享、共樂」3大核心理念，鼓勵學生從生活與探索中激發創意，讓藝術成為青春最美的註腳。月津國小著重在地連結與自我認同，引導學生將家鄉故事轉化為創作素材；南新國中強調技法基礎與觀察能力的結合，呈現青年學子關注社會、思辨議題的藝術視野；新進國小則以趣味巧妙譬喻，展現藝術創作的多元性與生活感。

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