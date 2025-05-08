台灣虎航5/9起推線上旅展 高雄旅展現場攤位玩遊戲抽機票

台灣虎航在5月9至12日推出線上旅展，打出優惠單程票價。（台灣虎航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025高雄市旅行公會國際旅展將於5月9至12日在高雄展覽館舉行，台灣虎航今年不只在現場設攤位（A16），也推出線上旅展，促銷期間為5月9日上午10：00起至5月12日晚間23：59止；可訂購的旅行期間為2025年5月9日起至10月25日，單程未稅的旅展限定優惠促銷價，適用於高雄及台中出發的航線。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2025年10月25日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

台灣虎航表示，今年旅展攤位以色彩繽紛的旅遊書為主軸，並以吃貨天堂、藝文巡禮、戶外玩咖、親子同遊等不同的旅遊喜好派別，來呈現各地的玩樂特色。民眾可透過現場的遊戲互動，測驗出自己是屬於哪個派別，還有機會抽中包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、三井Outlet的商品抵用券、日本王子集團Smart Inn飯店住宿券等逾4千份的豐富好禮。同時，若於現場出示不限日期不限航點之本人台虎登機證或是電子行程單，還可以參加「玩翻世界」AI拍貼機體驗。虎迷們可藉旅展現場的拍貼機，經AI藉圖像生成技術，隨機和各地的著名景點進行合影，即可產生溫暖的手繪畫風，印刷出來的拍貼照片可供虎迷攜回做紀念，每組登機證或是電子行程單活動期間限參加一次，更多相關訊息詳詢活動網頁。

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台灣虎航強調，做為台灣第一也是唯一的低成本航空，台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇，與航線有關的不定期優惠訊息詳詢台灣虎航官網。

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