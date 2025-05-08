華航2025線上旅展開跑 全航線優惠、好禮搶不完

華航線上旅展即日起至5月31日展開，主打全航線優惠、趣味互動的旅遊小花測驗。（華航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假出國旅遊旺季即將到來，中華航空2025年線上旅展即日起至5月31日盛大展開，本次旅展主打全航線優惠、趣味互動的旅遊小花測驗，以及購票登錄抽獎活動，邀請旅客參與多重優惠與精采活動，近期有打算出國旅遊者，不妨上網找尋適合的優惠票。

華航線上旅展同步推出熱門航線的超值優惠，直飛雪梨每週5班。（華航提供）

旅展期間，搭乘華航享受眾多好康優惠。（華航提供）

華航表示，此次線上旅展同步推出熱門航線的超值優惠，包括台北-新加坡、台北-石垣島、台北-雪梨、台北-布里斯本、高雄-香港、高雄-馬尼拉、高雄-熊本、高雄-福岡，實際價格以華航官網查詢為準。若是想出國玩、但不確定要去哪裡玩？今年華航線上旅展推出的「旅遊小花」趣味測驗，不只讓遊客藉此探索個人的旅人特質、找出最適合自己的旅遊風格，完成測驗後，還可解鎖機票加碼優惠專區進行購票，及獲得旅遊小花專屬徽章，讓旅遊夢想即刻啟程。活動期間內購票，並加入華夏會員完成登錄，就有機會抽中全球不限航點雙人機票加5星級桃園國際機場凱悅酒店住宿1晚，還有全球不限航點機票等豐富好禮，買越多中獎機會越多（中獎名單將於6月18日前公布於活動網站），更多相關訊息詳詢華航線上旅展官網。

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