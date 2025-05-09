海神媽祖出巡威尼斯！台灣信仰與科技共舞 驚豔國際建築舞台

25尊媽祖像由台灣媽祖聯誼會提供，曾於北中南各地媽祖廟中安座。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫的「第19屆威尼斯建築雙年展—台灣館」參展計畫「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧」，於義大利時間5月8日上午10時30分在威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）舉辦媒體預展。今年台灣館以「島嶼」概念貫串，從地理、文化、科技與信仰切入，呈現「潟湖一島嶼一群島一半島」的關係與「信仰」、「［無］信仰」之間的張力。展覽於5月9日正式登場，將持續至11月24日。

威雙建築展台灣館〈光明燈牆〉，輪播Taiwan字樣與台灣圖像。（記者董柏廷攝）

進入展覽空間，一面窗景框住了大運河對岸的文藝復興教堂景象，與展廳內部的台灣傳統精神信仰裝置形成對比。一座由密集排列的電路板構成的大型裝置，模擬台灣廟宇中常見的「光明燈牆」，正面為900盞媽祖神像光明燈，背面則裸露晶片與線路，呈現神聖與科技的並置對話。其中，更有25尊媽祖像由台灣媽祖聯誼會提供，曾在廟宇光明燈牆中安座，營造出融合宗教儀式與電子未來的大型裝置。

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步入展覽空間，可看見「中央科技島」位於展覽正中央。（記者董柏廷攝）

此外，展覽中展示了17個研究操作模型，體現台灣智慧的多元性。這些參展作品和研究成果來自真實且正在進行的建築案，透過建築師的實務經驗與成大建築學術合作的產物，以教學為起點，呈現實務與學術之間的相互借力與碰撞。這些建築案例以三個關鍵議題為架構：效率：［無］高速度信仰、科技：［無］晶片信仰、控制：［無］感知一運動信仰，這些議題不僅為展覽定調，也在全球變動的脈絡中展開討論。曾到訪台灣的英籍攝影師Marc Goodwin接受本報記者專訪時表示，他提到對台灣的印象之一就是廟宇中的光明燈，這次展覽中的裝置讓他印象深刻，並認為非常具有台灣文化感。

威雙建築展台灣館〈光明燈牆〉，由900盞媽祖神像光明燈組成，向世界展現台灣傳統信仰與科技的結合。（記者董柏廷攝）

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