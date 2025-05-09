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台中綠美圖確定12月13日開館 開辦限量8萬張「咖波」借閱證

2025/05/09 14:08

台中綠美圖確定12月13日開館，開辦限量8萬張「咖波」借閱證。（記者黃旭磊攝）台中綠美圖確定12月13日開館，開辦限量8萬張「咖波」借閱證。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖耗資數十億元新建，文化局證實將於今年12月13日開館營運，即日起發行限量8萬張「咖波」聯名借閱證，四張犁國小學童拿證高呼「咖波很會撒嬌，還會把書都吃掉」，而文化局長陳佳君表示，全台中有200多萬張借書證，「咖波」聯名只有8萬張，預計3個月內就會申請一空。

「咖波」借閱證繃出來吸引四張犁國小學童目光。（記者黃旭磊攝）「咖波」借閱證繃出來吸引四張犁國小學童目光。（記者黃旭磊攝）

台中綠美圖眾所期待確定於12月開館啟用，文化局今天在台中圖書館北屯四張犁分館宣布開賣「咖波」聯名借閱證，四張犁國小小二學童、多名愛書民眾搶辦，超萌咖波從箱內緩緩升起，眾人高呼「卡哇伊」，象徵8棟綠美圖建築從書中蹦出來，而限量借閱證提供「個人證」與「家庭證」兩種申辦選項，民眾申辦後可暢讀全台中720萬冊館藏。

陳佳君強調，台中市圖有46個分館，但是一直沒有總館，從2012年起歷經12年籌備設計，中間過程歷經3年疫情，終於要在12月13號啟用台中市立圖書館總館，而首發限量「咖波」是落成開館第1個禮物，獻給所有市民朋友，預計3個月內就會申請一空。

學童拿證高呼「咖波」很會撒嬌。（記者黃旭磊攝）學童拿證高呼「咖波」很會撒嬌。（記者黃旭磊攝）

綠美圖共有8棟結合圖書館與美術館二館共構，文化局強調其中4棟為總館使用，而花費數十億元資金受到關注，開館經費包括宣傳約500到600萬元，以及公共藝術設置陸續跳票曾遭到台中市議員砲轟，目前設有專案小組負責監督管理。

四張犁國小學童鄭名均、莊博宇表示，貓貓蟲咖波（Capoo）會看書又撒嬌很可愛，「新卡片比舊的好看」。

陳佳君說，台中市購書備書經費1億多元是全國縣市最多，即日起民眾可先至中市圖官網填寫辦證資料，再至市立圖書館總館或任一分館服務台申辦，即可領取超萌「咖波」借閱證。

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