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乙未戰役130週年 新竹縣巡迴展首度展出姜紹祖珍貴文物

2025/05/09 15:00

新竹縣長楊文科到縣史館關心翻閱姜紹祖抗日歌「姜阿蘊透尾全本記」。（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣長楊文科到縣史館關心翻閱姜紹祖抗日歌「姜阿蘊透尾全本記」。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為紀念1895乙未戰役130週年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，下週一（16日）上午11點在新竹縣縣史館開幕，將首次展出新竹縣縣史館典藏的「姜紹祖題辭石楹柱」、北埔姜家典藏多件姜紹祖文書，5月24日下午２點邀請陽明交通大學副教授羅烈師進行講座。

峨眉隆聖宮改建前大殿楹聯對右柱下方標示「信士姜紹祖敬建」。（擷取自新竹縣政府官網）峨眉隆聖宮改建前大殿楹聯對右柱下方標示「信士姜紹祖敬建」。（擷取自新竹縣政府官網）

縣長楊文科表示，130年前台灣被割讓給日本，各地民眾展開一連串保鄉衛土的軍事行動，稱為乙未戰役。當時新埔、芎林都因抵抗而遭遇日軍火燒街庄；北埔金廣福第1代墾首姜秀鑾的曾孫姜紹祖號召鄉勇組成敢字營，在新竹市枕頭山與日軍苦戰，而後殉難。這是台灣歷史重要的一頁，也希望以展覽來紀念將生命貢獻台灣的先賢。

隆聖宮改建前的大殿楹聯對，右為「忠貞偕日月爭光」。（擷取自新竹縣政府官網）隆聖宮改建前的大殿楹聯對，右為「忠貞偕日月爭光」。（擷取自新竹縣政府官網）

縣府文化局長朱淑敏表示，本次展覽重點文物有縣史館館藏「姜紹祖題辭石楹柱」、石楹柱拓本、姜紹祖抗日歌《姜阿蘊透尾全本記》，以及北埔姜家提供的多件姜紹祖文書、家族老照片，其中石楹柱與歌本都是原件首度展出，彌足珍貴。

姜阿蘊透尾全本記。（擷取自新竹縣政府官網）姜阿蘊透尾全本記。（擷取自新竹縣政府官網）

姜紹祖題辭石楹柱上刻有「義氣與山河並重，忠貞偕日月爭光 信士姜紹祖敬建」等文字，是1889年峨眉隆聖宮興建時由姜家捐贈，2023年隆聖宮將這對石柱再捐贈給縣府，以傳承發揚地方文史。《姜阿蘊透尾全本記》是用客語寫作的歌本，作者自述為北埔大隘人，內容以姜紹祖（小名阿蘊）為核心，生動描述事件始末、新竹戰況及當時一般史料中易被忽略的各路人物，極具地方觀點。歌本原由已故文史學家黃榮洛先生保存，2016年由縣史館典藏。

隆聖宮改建前的大殿楹聯對，左為「義氣與山河並重」，右為「忠貞偕日月爭光」。（擷取自新竹縣政府官網）隆聖宮改建前的大殿楹聯對，左為「義氣與山河並重」，右為「忠貞偕日月爭光」。（擷取自新竹縣政府官網）

「乙未中的竹塹」巡迴展5月16日至6月22日將於縣史館起跑開展，7月4日移展到北埔鄧南光影像館，8月17日至11月28日在清華大學文物館展出。

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