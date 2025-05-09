澎湖縣政府舉辦文物開箱見面會 迎接故宮國寶跨海登島

澎湖縣政府舉行故宮國寶展開箱見面會，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節開幕以來爭議不斷，但最大亮點不在觀音亭園區內，卻是澎湖縣政府文化局「潘氏澎湖鱷」化石展及故宮國寶展。澎湖縣政府今（9）日於澎湖生活博物館舉行文物開箱見面會，正副縣長陳光復、林皆興、秘書長楊書舜、議員蘇陳綉色、文化局長陳鈺雲、工商業發展投資策進會總幹事張豪澤、旅遊處長陳美齡等人到場。

國立故宮博物院由副院長黃永泰率領器物處長吳曉筠、登錄保存處副處長施佩瑩及策展團隊領軍，正式揭開3件明星展件：〈清 肉形石〉、〈清 乾隆 右旋白螺〉及〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉。不僅象徵澎湖文化展演的躍升，也為即將登場的澎湖國際海上花火節增添文化亮點。

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故宮博物院專家，說明移師澎湖3件故宮國寶。（記者劉禹慶攝）

陳光復表示，此次特展是澎湖文化自信的全新里程碑，澎湖自古以來即為東亞航運重要樞紐，歷史悠久、文化厚實。此次故宮國寶跨海來澎，意義非凡，感謝國立故宮博物院策展團隊的用心，文化局同仁的投入，並特別感謝警察局全力協助此次文物運抵與展出期間的戒護與維安工作，讓這場文化盛事順利啟航。

副院長黃永泰表示，他是道地的澎湖囝仔，深刻感受澎湖獨特的地理位置與人文底蘊。2024年因緣際會下，與澎湖縣陳光復縣長及林皆興副縣長於高雄促成展覽合作構想。在故宮院長蕭宗煌大力支持下，正式推動「故宮國寶出遊去」專案，除了精選故宮院藏與澎湖在地文物一同展出，更打造結合聲光科技的數位展示區，為地方文化觀光注入嶄新活力。

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