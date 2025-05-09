超狂！台南逾2億元罕見藝品現蹤 天然琥珀穿越億萬光年

單價最高的天然琥珀珠鍊，僅11顆手串珠就要價570萬元，是藏家心中的夢幻逸品。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕收藏家方景亮創立「瑞璟藝術珍藏」近日盛大開幕，館藏超過1.7萬件，市值逾2億元，成為目前台灣最具規模的天然琥珀文化展示空間，即日起開放免費參觀。

收藏家方景亮（圖）與18羅漢老礦頂級棕蜜合影。（記者王姝琇攝）

方景亮21歲起先是迷上翡翠，入手收藏後延伸到天然琥珀、紫砂壺等藝品，30多年來累計收超過1萬7千件，目前最大數量就是來自緬甸的頂級琥珀藏品，涵蓋原礦、昆蟲包裹體、現代琥珀珠寶等領域，帶領民眾穿越億萬光年，感受來自遠古森林的生命記憶。

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文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩、地藏菩薩組成4大菩薩珍品。（記者王姝琇攝）

館藏中有單價達570萬元的琥珀珠鍊、18羅漢疊出的老礦頂級棕蜜、4大菩薩，及包覆著遠古生物的天然琥珀（又稱蟲珀），彷彿重現電影《侏羅紀公園》複製恐龍基因關鍵的夢幻場景。

包覆著遠古生物的天然琥珀，彷彿重現電影《侏羅紀公園》複製恐龍基因關鍵的夢幻場景。（記者王姝琇攝）

18羅漢由玉雕大師李東剛精雕細琢而成，珀體打燈可見通透明亮、乾淨紅潤帶有光澤；4大菩薩則包含文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩、地藏菩薩，如此大的血珀，且光澤通透，實屬難得一遇；而單價最高的天然琥珀珠鍊，僅11顆手串珠就要價570萬元，是藏家心中的夢幻逸品。

方景亮表示，「瑞璟」寓意吉祥與光華，代表我們對每件藝術品的敬重，也體現對文化的傳承。特別是琥珀，希望讓更多人了解這億萬年前的大自然禮物，其科學、藝術與文化價值不可估量。

收藏家方景亮創立「瑞璟藝術珍藏」近日盛大開幕。（記者王姝琇攝）

方景亮也提到，展館中設有紫砂壺賞析、茶藝品鑑、翡翠文化導覽及琥珀歷史長廊等互動展區，呈現東方工藝與生活美學的融合。未來瑞璟藝術珍藏將持續舉辦茶藝講座、工藝展覽與高端藝術品拍賣，致力推動中華藝術文化向現代生活延伸，讓藝術走入日常，讓收藏珍品不再遙不可及。

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