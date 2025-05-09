力麗觀光2025 TTE線上線下旅展好康齊發 「聯合住宿券」買5加贈假日免加價券

力麗觀光旅展推出聯合住宿券，可用1張平日入住棲蘭山莊或明池山莊雙人房1晚，加價還可升級體驗神木園區雙人半日遊。（力麗觀光提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春夏是最適合拋開日常、走向山海的季節，想要與親朋好友全台優遊度假，利用連鎖飯店在旅展時期推出的「聯合住宿券」是輕鬆選項之一，力麗觀光線上旅展推出「聯合住宿券」超值優惠方案，即日起至26日限時開賣，購買5張再加贈「假日免加價券」1張；超值優惠方案亦將於5月23至26日「2025台北國際觀光博覽會」銷售，現場購買5張聯合住宿券，同樣享有加贈假日免加價券的好康，更可參加抽獎，有機會獲得宜蘭力麗威斯汀度假酒店或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店雙人泡湯券，讓旅途驚喜不斷。

使用1張聯合住宿券可於平日入住棲蘭山莊歐式雙人套房，加贈棲蘭森林遊樂區門票。（力麗觀光提供）

力麗觀光說明，「力麗觀光聯合住宿券」適用於全台經營管理之8間風格獨具的酒店，一券暢遊力麗8大據點．平日雙人入住輕鬆體驗：宜蘭大同鄉「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」、南投日月潭「力麗哲園飯店 日潭館／月潭館」、「力麗儷山林會館 日月潭館」、屏東恆春鎮「力麗漫旅 麗昕緹渡假會館」等，從涼爽的森林步道、湖畔單車慢遊，到山城日光與南國海風，一券在手，即可開啟專屬的旅行故事，找回與自然與自我對話的美好時光。

請繼續往下閱讀...

3張聯合住宿券可於平日入住日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，升等精緻家庭房、享用歐亞風味早餐，並搭配月影大廳酒吧雙人下午茶。（力麗觀光提供）

集結兩大國際品牌的5星級酒店，僅需3張力麗觀光聯合住宿券，即可享有以下尊榮體驗：宜蘭力麗威斯汀度假酒店享一泊二食，體驗西式自助早/晚餐與富含礦物質的美人湯泉，白天可在自然中放鬆散步，夜晚則在溫泉中洗滌疲憊，身心皆獲療癒；日月潭力麗溫德姆溫泉酒店則享升等精緻家庭房，享受「饗沐 全日餐廳」歐亞風味早餐與「月影 大廳酒吧」雙人下午茶；還可自在暢遊飯店內的溫泉水療、戶外泳池與親子遊樂設施，無論大人或小孩都能找到歡樂節奏。

5月23至26日TTE旅展現場購買5張聯合住宿券，有機會抽中宜蘭力麗威斯汀度假酒店或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店雙人風呂泡湯券。（力麗觀光提供）

此外，被譽為「森林系祕境」的力麗馬告生態園區，將於2025年8月28日閉園，凡持力麗觀光聯合住宿券入住明池山莊/棲蘭山莊，可享平日雙人住宿，加贈森林遊樂區門票，輕鬆走進翠綠山林。若是想要更深度探索，可加價1,399元（原價1,700元）參加神木園區「雙人半日遊」，走訪千年神木與靜謐林道。旅展限定新玩法！持一張聯合住宿券參加神木園區「一日遊」，不分平假日3人同行，每人平均只需1,100元（含台北車站往返神木園區交通接駁、不含餐、每日限量30名），適合與親友結伴出遊。為讓更多旅人把握最後機會，即日起開放逾期聯合住宿券使用，亦可加價參加神木園區「雙人半日遊」。更多「力麗觀光聯合住宿券」超值優惠方案詳詢力麗觀光官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法