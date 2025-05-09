AirAsia高雄線上旅展限時開跑 主打4大高雄直飛航線

AirAsia高雄線上旅展今日開跑，活動將持續至5月12日晚間23：59止。（AirAsia提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「高雄市旅行公會國際旅展」今（9）日開展，亞洲低成本航空AirAsia配合旅展，推出「高雄線上旅展」限時優惠，今日上午10點正式開跑，並持續至5月12日晚間23：59止。優惠適用出發日期為即日起至2025年11月30日，涵蓋暑假、連假與秋季旅遊旺季，正是旅人規畫出國的絕佳時機。

AirAsia高雄線上旅展主打4大高雄直飛航線。（AirAsia提供）

AirAsia高雄線上旅展此次主打4大高雄直飛航線，例如高雄直飛馬尼拉。馬尼拉不只是菲律賓的首都，更是前往長灘島、宿霧等夢幻海島的門戶城市。旅客可在市區探訪西班牙殖民時期留下的古城牆區，漫步百年教堂、參觀馬尼拉大教堂，還能在夕陽下感受馬尼拉灣的浪漫氛圍。還有高雄直飛吉隆坡也推出驚喜價，吉隆坡是馬來西亞的文化融合城市，擁有多元街頭小吃文化，無論是海南雞飯、椰漿飯、印度拉茶還是椰子冰，都是熱愛美食旅遊者的必吃清單。

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至於台灣人最愛的曼谷（廊曼）與東京（成田），也在此次線上旅展中推出單程未稅的優惠價。7、8月正值東京夏祭熱潮，從淺草三社祭到隅田川花火大會都不容錯過，還能順遊東京迪士尼樂園，感受日本的熱情與時尚魅力。到曼谷更可以在昭披耶河搭船欣賞黃金佛寺、臥佛寺，還能預約一場正宗的泰式按摩，讓身心完全放鬆。

AirAsia表示，南台灣旅客也可以利用AirAsia的FLY-THRU轉機服務，從高雄出發至曼谷或吉隆坡轉機，銜接前往更多迷人的國際目的地，玩遍亞洲與大洋洲，不論是前往蜜月天堂馬爾地夫、熱帶勝地長灘島，或探索自然風光的澳洲柏斯，不需繁瑣轉機，一次購票、行李直掛，讓長程旅行更簡單、更愜意。更多相關訊息詳詢AirAsia官網。

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