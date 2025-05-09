請留意！大雨特報考量安全 紙風車5/10週六竹北十興國小演出取消

大雨特報考量安全，紙風車劇團原訂明天（10日）週六於新竹縣竹北市十興國小的演出取消。（擷取自紙風車劇團臉書粉專）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府文化局說明，原定明天（10）日週六晚間7點「紙風車劇團」在竹北市十興國小將演出《台灣幻想曲》，由於大雨特報，為安全考量，取消演出。延期演出日期，將依劇團評估另行公告，提醒民眾留意。

《台灣幻想曲》由5段表演組成，分別是「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，適合全家觀賞，並蘊含專屬鄉親的祝福。

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文化局表示，有關「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」相關資訊及演出行程，可參見紙風車劇團FB粉絲專頁。

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