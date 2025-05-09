自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

楚留香性感造型揭密！手繪電影大師李國明首揭火辣電影海報秘辛

2025/05/09 20:16

鶯歌區公所即日起至5月12日展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，展出手繪電影看板大師李國明（左４）經典畫作。（記者陳奕劭攝）鶯歌區公所即日起至5月12日展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，展出手繪電影看板大師李國明（左４）經典畫作。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕鶯歌區公所即日起至5月12日展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，其中經典電影《楚留香》女主角在海報中的性感造型引人側目。手繪電影看板大師李國明表示，當時電影市況低迷，「衣著清涼」的女主角，才能吸引更多民眾觀影。

李國明的作品包含《楚留香》、《羅馬假期》、《亂世佳人》、《老夫子》、《王哥柳哥遊台灣》等東西方經典名作。（記者陳奕劭攝）李國明的作品包含《楚留香》、《羅馬假期》、《亂世佳人》、《老夫子》、《王哥柳哥遊台灣》等東西方經典名作。（記者陳奕劭攝）

李國明1954年出生，他是新北三重地區唯一在職的手繪廣告師傅，從業資歷已有40多年，為了保留昔日工藝，他重新詮釋40、50、60年代的電影海報，希望讓不分年齡的觀眾回憶曾經走過的年代。

手繪電影看板大師李國明不只描繪電影海報，更對電影內容如數家珍。（記者陳奕劭攝）手繪電影看板大師李國明不只描繪電影海報，更對電影內容如數家珍。（記者陳奕劭攝）

李國明的作品包含《楚留香》、《羅馬假期》、《亂世佳人》、《老夫子》、《王哥柳哥遊台灣》等東西方經典名作，他對於電影內容如數家珍。

談到《亂世佳人》，李國明稱讚，這是一部很好的電影，值得觀眾回味，希望不要重拍，當時序幕有一句，「莫耗費光陰，時光即人生」，讓他印象深刻；談到《王哥柳哥遊台灣》，李國明分享，導演李行本來不懂台語，但為了順利融入台灣文化，他也學會台語。

經典電影《楚留香》女主角在海報中的性感造型引人側目。手繪電影看板大師李國明指出，當時電影市況低迷，「衣著清涼」的女主角，才能吸引更多民眾觀影。（記者陳奕劭攝）經典電影《楚留香》女主角在海報中的性感造型引人側目。手繪電影看板大師李國明指出，當時電影市況低迷，「衣著清涼」的女主角，才能吸引更多民眾觀影。（記者陳奕劭攝）

其中，經典電影《楚留香》女主角在海報中穿著火辣，引發觀眾好奇，李國明表示，當時電影市場低迷，為了吸引觀眾入場，才讓女主角「衣著清涼」上陣；他也分享，在過去保守的年代，三重地區常見到電影院中途改播色情影片，因此當時戲院常有警察駐守。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應