楚留香性感造型揭密！手繪電影大師李國明首揭火辣電影海報秘辛

鶯歌區公所即日起至5月12日展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，展出手繪電影看板大師李國明（左４）經典畫作。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕鶯歌區公所即日起至5月12日展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，其中經典電影《楚留香》女主角在海報中的性感造型引人側目。手繪電影看板大師李國明表示，當時電影市況低迷，「衣著清涼」的女主角，才能吸引更多民眾觀影。

李國明的作品包含《楚留香》、《羅馬假期》、《亂世佳人》、《老夫子》、《王哥柳哥遊台灣》等東西方經典名作。（記者陳奕劭攝）

李國明1954年出生，他是新北三重地區唯一在職的手繪廣告師傅，從業資歷已有40多年，為了保留昔日工藝，他重新詮釋40、50、60年代的電影海報，希望讓不分年齡的觀眾回憶曾經走過的年代。

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手繪電影看板大師李國明不只描繪電影海報，更對電影內容如數家珍。（記者陳奕劭攝）

李國明的作品包含《楚留香》、《羅馬假期》、《亂世佳人》、《老夫子》、《王哥柳哥遊台灣》等東西方經典名作，他對於電影內容如數家珍。

談到《亂世佳人》，李國明稱讚，這是一部很好的電影，值得觀眾回味，希望不要重拍，當時序幕有一句，「莫耗費光陰，時光即人生」，讓他印象深刻；談到《王哥柳哥遊台灣》，李國明分享，導演李行本來不懂台語，但為了順利融入台灣文化，他也學會台語。

經典電影《楚留香》女主角在海報中的性感造型引人側目。手繪電影看板大師李國明指出，當時電影市況低迷，「衣著清涼」的女主角，才能吸引更多民眾觀影。（記者陳奕劭攝）

其中，經典電影《楚留香》女主角在海報中穿著火辣，引發觀眾好奇，李國明表示，當時電影市場低迷，為了吸引觀眾入場，才讓女主角「衣著清涼」上陣；他也分享，在過去保守的年代，三重地區常見到電影院中途改播色情影片，因此當時戲院常有警察駐守。

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