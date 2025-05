歡慶10週年 大溪木博館4大特展、活動17日起登場 小朋友嗨玩木藝軌道車

大溪木博館10週年,在壹號館舉辦大溪藝能事務所特展。(桃市府文化局提供)

〔記者黃政嘉/桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館為慶祝成立10週年,將於5月17日至25日推出「拾年有承、工藝之城」系列活動,象徵從1雙「手」到眾人之「合」,以開放包容之姿「承」接訪客,透過館慶4大特展和活動,邀民眾沉浸在大溪工藝之城,17、18日歡迎小朋友自組木軌道車,在9公尺高的木軌上,享木藝競速樂趣。

限定17、18日參觀的「小孩浴場-木育遊戲場」,由大溪國小日式宿舍變身而成的親子專屬場館。(桃市府文化局提供)

木博館教育推廣組員詹雅如表示,4大特展中的「大溪藝能事務所 Woodcraft Wonders」,以隱身在神秘山城裡的一群奇能藝士為題,介紹在地多元職人技藝,像隆達家具的木藝師林繼達,是當地碩果僅存的青壯輩經傳統師徒制學藝起家;嫁來大溪地區20年的日本媽媽近藤香子,以大溪在地食材打造日式餐飲美食,以及各式文創手作,該展將定期更換不同職人內容,於木博館壹號館展出。

17、18日的木藝區活動《BUBU跳恰恰》,大溪木藝師攜手裝置設計師組裝9公尺高的大型飆速木軌道,小朋友以手作木車享受木藝競速樂趣。(桃市府文化局提供)

另3個特展,有限定17、18日參觀的「小孩浴場-木育遊戲場」,由大溪國小日式宿舍變身而成的親子專屬場館,以木玩和繪本為媒介,供3至8歲孩子們作主題遊戲與故事劇場;武德殿展出「大溪100問-木博館10週年特展」勾劃木博館10年歷程故事;工藝交流館展出「粼粼時光-春夏的工藝Metime」為生活工藝展覽體驗。

嫁來桃園市大溪地區20年的日本媽媽近藤香子,以大溪在地食材打造日式餐飲美食,職人技藝內容於大溪藝能事務所特展展出。(桃市府文化局提供)

此外,17、18日的活動,以木博館的壹號館、大溪國小宿舍兩建築為核心,在周圍木平台和公園綠地規劃 PLAY in Woods(木藝)、PLAY in Crafts (生活工藝)、PLAY in Arts (戲劇音樂)3區,邀民眾體驗各式自然與生活工藝,其中木藝區的《BUBU跳恰恰》,為大溪木藝師攜手裝置設計師組裝9公尺高的大型飆速木軌道,鼓勵孩子運用木藝師的所剩餘料、製作屬於自己的木作小跑車,享受木藝玩樂,藉此達到木藝扎根的傳承意義。

