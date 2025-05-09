歡慶10週年 大溪木博館4大特展、活動17日起登場 小朋友嗨玩木藝軌道車

大溪木博館10週年，在壹號館舉辦大溪藝能事務所特展。（桃市府文化局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館為慶祝成立10週年，將於5月17日至25日推出「拾年有承、工藝之城」系列活動，象徵從1雙「手」到眾人之「合」，以開放包容之姿「承」接訪客，透過館慶4大特展和活動，邀民眾沉浸在大溪工藝之城，17、18日歡迎小朋友自組木軌道車，在9公尺高的木軌上，享木藝競速樂趣。

限定17、18日參觀的「小孩浴場-木育遊戲場」，由大溪國小日式宿舍變身而成的親子專屬場館。（桃市府文化局提供）

木博館教育推廣組員詹雅如表示，4大特展中的「大溪藝能事務所 Woodcraft Wonders」，以隱身在神秘山城裡的一群奇能藝士為題，介紹在地多元職人技藝，像隆達家具的木藝師林繼達，是當地碩果僅存的青壯輩經傳統師徒制學藝起家；嫁來大溪地區20年的日本媽媽近藤香子，以大溪在地食材打造日式餐飲美食，以及各式文創手作，該展將定期更換不同職人內容，於木博館壹號館展出。

請繼續往下閱讀...

17、18日的木藝區活動《BUBU跳恰恰》，大溪木藝師攜手裝置設計師組裝9公尺高的大型飆速木軌道，小朋友以手作木車享受木藝競速樂趣。（桃市府文化局提供）

另3個特展，有限定17、18日參觀的「小孩浴場-木育遊戲場」，由大溪國小日式宿舍變身而成的親子專屬場館，以木玩和繪本為媒介，供3至8歲孩子們作主題遊戲與故事劇場；武德殿展出「大溪100問-木博館10週年特展」勾劃木博館10年歷程故事；工藝交流館展出「粼粼時光-春夏的工藝Metime」為生活工藝展覽體驗。

嫁來桃園市大溪地區20年的日本媽媽近藤香子，以大溪在地食材打造日式餐飲美食，職人技藝內容於大溪藝能事務所特展展出。（桃市府文化局提供）

此外，17、18日的活動，以木博館的壹號館、大溪國小宿舍兩建築為核心，在周圍木平台和公園綠地規劃 PLAY in Woods（木藝）、PLAY in Crafts （生活工藝）、PLAY in Arts （戲劇音樂）3區，邀民眾體驗各式自然與生活工藝，其中木藝區的《BUBU跳恰恰》，為大溪木藝師攜手裝置設計師組裝9公尺高的大型飆速木軌道，鼓勵孩子運用木藝師的所剩餘料、製作屬於自己的木作小跑車，享受木藝玩樂，藉此達到木藝扎根的傳承意義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法