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故宮將展江戶浮世之美 2件對梵谷有重大啟發的名作說緣由

2025/05/09 22:51

歌川廣重〈名所江戶百景：大橋安宅驟雨〉描繪的場景位於東京兩國橋旁的「新大橋」。而「安宅」之名，則源自幕府時期曾停泊於此的軍艦「安宅丸」。（翻攝自故宮官網）歌川廣重〈名所江戶百景：大橋安宅驟雨〉描繪的場景位於東京兩國橋旁的「新大橋」。而「安宅」之名，則源自幕府時期曾停泊於此的軍艦「安宅丸」。（翻攝自故宮官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮將於5月30日在南院推出「江戶浮世之美」特展，蒐羅海內外珍貴典藏，涵蓋屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制，展出內容高達218組件，堪稱國內歷來浮世繪主題展規模最大的一次，其中包括2件讓荷蘭畫家梵谷（1853-1890）深受啟發的作品。故宮還將於明（10）日高雄國際旅展由策展人現場開講，第一手披露展覽精彩內容。

其一是歌川廣重繪於1857年的〈名所江戶百景：大橋安宅驟雨〉，故宮南院典藏了包存極佳的版本。畫中可見突如其來的驟雨讓橋上的行人措手不及，匆忙撐起雨傘或披上雨衣，加快腳步前行。傾盆大雨帶來的朦朧效果，使得對岸的建築幾乎隱沒在背景之中，生動地捕捉了暴雨突然而至的瞬間。如此引人入勝的構圖，給梵谷留下了深刻的印象，還特別臨摹此作，即繪於1887年的〈雨中橋（仿廣重）〉。

葛飾北齋的〈神奈川沖浪裏〉，使用從西方引進的化學染料「柏林藍」（普魯士藍），開啟浮世繪與西方世界對話的新篇章。（翻攝自故宮官網）葛飾北齋的〈神奈川沖浪裏〉，使用從西方引進的化學染料「柏林藍」（普魯士藍），開啟浮世繪與西方世界對話的新篇章。（翻攝自故宮官網）

另一件，則是海浪意象至今都被世人廣泛運用的〈富嶽三十六景：神奈川沖浪裏〉，是葛飾北齋於1831年所繪，此次特別向東京富士美術館借件展出。畫面中前方的巨浪幾乎吞噬小舟，波浪間的漁夫隨波起伏，巨浪下可見遠方富士山穩坐於畫面中央，展現動靜交融的美感。此作被譽為日本藝術史上最具代表性的作品之一，2024年新版千圓日幣更以此作為代表圖像，顯見重要的文化地位。梵谷特別讚賞此作的構圖，形容巨浪如「鷲之爪」。

〈神奈川沖浪裏〉不只在日本有重要文化地位，它對東西方文化的影響更不僅止於視覺藝術，據說法國知名作曲家德布西（1862-1918）的書房裡也掛有這幅畫，而且還把「巨浪」做為他的知名交響詩《海》（La Mer）首版樂譜的封面設計。

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