紐約皇后區當紅博物館MoMI 4部台灣VR作品挑戰商業售票展演

台灣VR特展「Portals of Solitude Virtual Experiences from Taiwan」於紐約MoMI展出中。(圖片由Thanassi Karageorgiou攝影師及Museum of the Moving Image提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕文化內容策進院與紐約 Museum of the Moving Image(MoMI)協力主辦台灣VR特展「Portals of Solitude: Virtual Experiences from Taiwan」,精選4部台灣原創VR作品推向國際舞台,特別的是,4部作品是在當地舉行商業售票展演,票房收益將回歸展覽方與創作者,創造產銷循環。

文策院表示,MoMI坐落於全球最具文化多元性的紐約皇后區,以高度互動、沉浸式的展覽和新媒體節目,成為國際遊客的熱門景點,年度參觀人次達25萬人次;有鑑於台灣VR內容已在國際建立聲量,策展團隊精選4部具文化獨特性及商業性的台灣原創VR作品,包括《無法離開的人》、《朵拉2.0》、《病玫瑰》以及《八洞妖》,自4月25日至7月27日進行商業展演,將台灣的時代記憶、在地文化和家庭情感化為沉浸式的虛擬實境體驗。

請繼續往下閱讀...

文策院也將於6月6日在MOMI博物館舉辦實體產業論壇,參與者包含文策院、台灣作品洽商代表及相關業界人士,針對VR產業的製作、發行、銷售以及商務關係拓展等議題進行交流。詳詢官網(https://movingimage.org/event/portals-of-solitude/)。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法