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紐約皇后區當紅博物館MoMI 4部台灣VR作品挑戰商業售票展演

2025/05/09 23:55

台灣VR特展「Portals of Solitude Virtual Experiences from Taiwan」於紐約MoMI展出中。（圖片由Thanassi Karageorgiou攝影師及Museum of the Moving Image提供）台灣VR特展「Portals of Solitude Virtual Experiences from Taiwan」於紐約MoMI展出中。（圖片由Thanassi Karageorgiou攝影師及Museum of the Moving Image提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化內容策進院與紐約 Museum of the Moving Image（MoMI）協力主辦台灣VR特展「Portals of Solitude: Virtual Experiences from Taiwan」，精選4部台灣原創VR作品推向國際舞台，特別的是，4部作品是在當地舉行商業售票展演，票房收益將回歸展覽方與創作者，創造產銷循環。

文策院表示，MoMI坐落於全球最具文化多元性的紐約皇后區，以高度互動、沉浸式的展覽和新媒體節目，成為國際遊客的熱門景點，年度參觀人次達25萬人次；有鑑於台灣VR內容已在國際建立聲量，策展團隊精選4部具文化獨特性及商業性的台灣原創VR作品，包括《無法離開的人》、《朵拉2.0》、《病玫瑰》以及《八洞妖》，自4月25日至7月27日進行商業展演，將台灣的時代記憶、在地文化和家庭情感化為沉浸式的虛擬實境體驗。

文策院也將於6月6日在MOMI博物館舉辦實體產業論壇，參與者包含文策院、台灣作品洽商代表及相關業界人士，針對VR產業的製作、發行、銷售以及商務關係拓展等議題進行交流。詳詢官網（https://movingimage.org/event/portals-of-solitude/）。

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