紐約皇后區當紅博物館MoMI 4部台灣VR作品挑戰商業售票展演

台灣VR特展「Portals of Solitude Virtual Experiences from Taiwan」於紐約MoMI展出中。（圖片由Thanassi Karageorgiou攝影師及Museum of the Moving Image提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化內容策進院與紐約 Museum of the Moving Image（MoMI）協力主辦台灣VR特展「Portals of Solitude: Virtual Experiences from Taiwan」，精選4部台灣原創VR作品推向國際舞台，特別的是，4部作品是在當地舉行商業售票展演，票房收益將回歸展覽方與創作者，創造產銷循環。

文策院表示，MoMI坐落於全球最具文化多元性的紐約皇后區，以高度互動、沉浸式的展覽和新媒體節目，成為國際遊客的熱門景點，年度參觀人次達25萬人次；有鑑於台灣VR內容已在國際建立聲量，策展團隊精選4部具文化獨特性及商業性的台灣原創VR作品，包括《無法離開的人》、《朵拉2.0》、《病玫瑰》以及《八洞妖》，自4月25日至7月27日進行商業展演，將台灣的時代記憶、在地文化和家庭情感化為沉浸式的虛擬實境體驗。

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文策院也將於6月6日在MOMI博物館舉辦實體產業論壇，參與者包含文策院、台灣作品洽商代表及相關業界人士，針對VR產業的製作、發行、銷售以及商務關係拓展等議題進行交流。詳詢官網（https://movingimage.org/event/portals-of-solitude/）。

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