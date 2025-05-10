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藝文 > 藝起享享 > 看表演

豪大雨天氣別白跑 紙風車今、明2場演出已延期

2025/05/10 13:57

〔記者凌美雪／台北報導〕受到今晨豪大雨影響，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程，原定5月10日新竹縣竹北市十興國小，以及5月11日新北市八里區八里國小，2場演出都宣告延期。

紙風車表示，原定接下來這2天的行程，因豪雨特報，考量觀眾及工作人員安全，已提早宣布新竹竹北場演出延期，今（10）日早晨舞台廠商前進八里國小搭台時，發現場地因連續不斷的大雨造成操場積水難退，紙風車文教基金會不得已只好忍痛再宣布新北八里場演出延期，工作人員立即通知相關人員及張貼公告，提醒民眾注意安全，不要冒雨前往白跑一趟。

相關資訊及演出行程，詳見紙風車劇團FB粉絲專頁或368藝術工程官網https://paperwindmill.com.tw/paper368，或電02-2392-6170。

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