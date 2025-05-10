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藝術佳餚上菜 大新營3校美術班聯展5/16登場

2025/05/10 15:34

〈動物藝世界〉由鹽水月津國小6年美術班全體創作，動物公仔結合鹽水特色。（學校提供）〈動物藝世界〉由鹽水月津國小6年美術班全體創作，動物公仔結合鹽水特色。（學校提供）

〔記者楊金城／台南報導〕大新營區鹽水月津國小、新營新進國小及南新國中3校美術班聯合展覽，5月16日至6月1日將在新營文化中心雅藝館、第二畫廊及文物陳列室展出，歡迎民眾前來參觀未來藝術家充滿創意與創作能量的藝術成果展。

〈夏日熱舞〉由月津國小學生王品瑜創作，以水墨描繪大會舞熱鬧景象。（學校提供）〈夏日熱舞〉由月津國小學生王品瑜創作，以水墨描繪大會舞熱鬧景象。（學校提供）

月津國小以《我們這藝班》為主題，作品取材自校園生活與鹽水在地文化，將家鄉故事轉化為創作素材，透過水墨、版畫、立體雕塑與複合媒材等多樣形式，呈現童趣與地方情感。

南新國中林郁錡作品〈古厝〉，以貓視角凝望老屋空椅，描繪寂寞中帶有溫馨的人情風景。（學校提供）南新國中林郁錡作品〈古厝〉，以貓視角凝望老屋空椅，描繪寂寞中帶有溫馨的人情風景。（學校提供）

南新國中以《藝展青春》為題，作品涵蓋素描、水彩、書法、紙漿雕塑、視覺錯覺創作及關懷環境的設計版畫與3D視覺設計，展現學生多元技法，呈現學子關注社會、思辨議題的藝術視野。

新營新進國小黃鈺慈〈心像〉，運用壓克力媒材描繪夢與現實交融，展現如幻似真的心靈風景。（學校提供）新營新進國小黃鈺慈〈心像〉，運用壓克力媒材描繪夢與現實交融，展現如幻似真的心靈風景。（學校提供）

新進國小以創意十足的《鍋燒藝麵》為構想，將藝術創作比擬為料理，融合壓克力、版畫、陶藝、數位媒材等「食材」，創作出獨特的「藝術佳餚」，包括袖珍屋、逐格動畫與自畫像等，展現生動多彩、青春洋溢的藝術饗宴。

新營文化中心指出，此次3校美術班聯展主軸圍繞「共學、共享、共樂」3大核心理念，鼓勵學生從生活與探索中激發創意，讓藝術成為青春最美的註腳。

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