大地酒店2025 TTE線上旅展開跑 限時推出5大超值商品

大地酒店2025 TTE線上旅展開跑，5至9月平日使用「一泊一食住宿券」，可升等為奇岩山景房。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025TTE台北國際觀光博覽會將於5月23日於世貿一館登場，大地酒店提前推出超值線上旅展，住宿、泡湯、美食餐券優惠價最低48折起，其中最受矚目的「一泊一食住宿券」強打驚喜價，另外並推出「一泊三食住宿券」，入住期間提供雙人早餐、晚餐及下午茶；人氣商品「大地風呂套券」一套4張，再加贈2張平假日都可使用的大眾風呂招待券；還有廣受老饕們期待的「泉鄉美食家」券、高人氣的「晨意食足」早餐券，也在本次旅展中以優惠價推出。

「一泊三食住宿券」中，內含美味雙人下午茶。（大地酒店提供）

想來趟兩天一夜靜謐山城的小旅行，大地酒店建議「一泊一食住宿券」，不只原價下殺48折，再加贈買5送1的優惠，入住享有奇岩客房、雙人早餐與迎賓飲料，且5月至9月平日入住，再加碼好禮2選1，包括升等奇岩山景房或精選品味紅酒1瓶。若想與親朋好友同行，可2張一起使用，升等為舒適的丹鳳4人房，並加贈霜淇淋4客，不論情侶出遊或家庭小旅行都十分合適。想體驗從早到晚全館忘憂的味蕾旅程，不妨試試「一泊三食住宿券」，旅展優惠原價下殺52折，入住奇岩雙人房享受豐盛早餐、精緻的午餐或晚餐、還有創意十足的特製下午茶，餐餐豐富又不失質感。午晚餐可任選喜歡廳的西式料理或月兒彎彎日式涮涮鍋，無需煩惱用餐行程，真正落實身心放鬆。此組合亦有買5送1的貼心回饋，適合計畫多次入住或送禮表心意。

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人氣商品「晨意食足早餐券」也在本次旅展推出買5送1的限定組合。（大地酒店提供）

打算探索北投的在地風味與當代料理美學，「泉鄉美食家套券」1套5張，旅展期間特價，每張售價1,000元可折抵消費達到1,200元，可自由選擇大地酒店館內3間人氣餐廳，包括奇岩一號川湘料理、喜歡廳西方美食或月兒彎彎日式涮涮鍋，無論是一人獨享或親友聚會，都能在品嘗美饌的同時，感受到來自酒店熱情款待的溫度。此外，人氣商品「晨意食足早餐券」也在本次旅展推出買5送1的限定組合。大地酒店的半自助式早餐以豐富多元聞名，從主廚特製料理、在地特色美食到營養健康蔬果，酒款主菜更是現點現做，每一口都讓人感受到早晨的幸福與用心。平日用餐時間從早上7：00至10：30，假日延長至下午1點，無論早起或睡到自然醒，都能恣意享受屬於自己的悠閒時光。

「大地風呂券」買4送2，不分平假日皆可使用。（大地酒店提供）

至於單純想來場療癒身心的溫泉洗禮，此次大眾風呂券組合暖心上市。大地酒店表示，北投最迷人的，就是那溫潤如玉的溫泉，「大地風呂套券」含4張大眾風呂券與2張5～9月的招待券，正券適用至今年底，且不分平假日皆可使用，也是犒賞自己、招待親友的極佳選項，讓泡湯不只是放鬆，更是一種生活品味的實踐。更多線上旅展優惠內容詳詢大地酒店線上旅展官網。

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