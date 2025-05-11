威尼斯建築雙年展獎項揭曉！「黑馬」巴林奪金獅 梵諦岡也上榜

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕2025年第19屆威尼斯建築雙年展於義大利時間5月10日盛大開幕，同日也揭曉本屆建築界矚目的金獅獎（Golden Lion）得主——由「熱浪」（Heatwave）為主題的巴林國家館在激烈競爭中脫穎而出，榮獲「最佳國家館金獅獎」。本屆雙年展以「智慧．自然．人工．集體」（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.）為總主題，由知名建築師兼學者 Carlo Ratti 擔任總策展人，呼應全球建築在面對AI、氣候變遷與永續挑戰中的集體思維與未來行動。

巴林館《Heatwave》以沙地鋪面與冷風管裝置模擬傳統被動降溫工法，觀眾可躺坐體驗極端高溫下的建築應對策略，榮獲本屆最佳國家館金獅獎。（記者董柏廷攝）

★金獅獎得主：巴林館《Heatwave》（熱浪）

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聚焦「極端高溫」，巴林館運用傳統被動降溫建築智慧，如風塔與遮蔭庭院等，回應當前氣候危機。評審團認為該館作品不僅具前瞻性，同時兼具社會與環境關懷，在建築實踐中體現永續與地方知識的深度整合，榮獲今年「最佳國家館金獅獎」實至名歸。

其他得獎名單如下：

◆國家館特別獎：

梵諦岡館《Opera aperta》（開放的作品）：活化一座已經停用的教堂，將其結合修復與文化交流的實驗空間，打造成一個「施工中」的公共修復空間，邀請觀眾共同參與意義生產與文化交換，實踐「集體」的策展精神。

梵諦岡館《Opera aperta》（開放的作品）活化停用教堂為開放式修復空間，邀請觀眾參與文化保存與共創，獲本屆國家館特別獎肯定。（記者董柏廷攝）英國館《Geology of Britannic Repair》（不列顛修復的地質學）：從殖民與地質觀點反思建築與不平等。（記者董柏廷攝）

英國館《Geology of Britannic Repair》（不列顛修復的地質學）：從殖民與地質觀點探討建築、地質與殖民歷史之間的關聯，並透過與肯亞的對話，展開一場關於殖民、土地與修復關係的深層對話，反思建築與不平等之間的糾葛。

◆銀獅獎：

Kate Crawford ＆ Vladan Joler《Calculating Empires》：剖析1500年以來科技與權力的譜系。

◆最佳參與獎：

Diller Scofidio + Renfro 團隊《Canal Café》（運河咖啡館）：結合建築與社交空間的創意實驗。

由 Diller Scofidio + Renfro 領銜的《Canal Café》（運河咖啡館）結合運河景觀與戶外互動，奪得本屆最佳參與獎。（記者董柏廷攝）

◆特別提名獎：

Tosin Oshinowo（奈及利亞）《Alternative Urbanism》（另類都市主義：拉各斯自組織市場）

Boonserm Premthada（泰國）《Chapel Elephant》（大象教堂）

泰國建築師 Boonserm Premthada 的《Chapel Elephant》（大象教堂），獲得特別提名獎。（記者董柏廷攝）

本屆評審團成員，包括建築師與策展人，瑞士Hans Ulrich Obrist、義大利Paola Antonelli、南非Mpho Matsipa，皆為當代建築策展與評論界的代表人物。他們指出，本屆評選標準側重「開放性」、「集體創作」與「參與式空間」的呈現，反映建築回應人類未來挑戰的多重可能性。名單詳詢2025威尼斯建築雙年展官網。

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