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台南國際龍舟賽5月27日開幕 蔡宏毅將率即將成真火舞團精采演出

2025/05/11 20:00

「即將成真」火舞團長蔡宏毅率團在今年全中運開幕的精彩表演。 （擷自「笑炎舞者蔡宏毅」臉書）「即將成真」火舞團長蔡宏毅率團在今年全中運開幕的精彩表演。 （擷自「笑炎舞者蔡宏毅」臉書）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南國際龍舟賽5月27日開幕表演，將由「即將成真」火舞團長兼導演蔡宏毅率團擔綱，他將劍舞與火舞融和創新，開啟藝術表演新境界，獲得去（2024）年全國10大傑出青年，也曾獲得2023年第18季法國達人秀總決賽亞軍，並在法國舞台高喊「我來自台灣」，讓世界看見台灣！

「即將成真」火舞團長蔡宏毅（左）率領團隊開創火舞藝術表演新境界。（記者洪瑞琴攝）「即將成真」火舞團長蔡宏毅（左）率領團隊開創火舞藝術表演新境界。（記者洪瑞琴攝）

去年台南國際龍舟賽，蔡宏毅就率團精采表演「火龍水龍護台南」，將運河上的龍舟與舞台上火龍形成共舞創意，今年將帶來更盛大演出，將以火舞龍耀陸海空，營造大龍小龍護台南意象。

蔡宏毅謙虛說，去年參加台南龍舟賽表演，也來安平開台天后宮祈福，在媽姐保佑下就獲得傑出青年獎。今年全中運開幕表演，同台演出卡司很強大，像韓國SJ厲旭，以及盧廣仲、玖壹壹等大咖，壓力頗大，但也能獲得熱烈掌聲，深刻感受「正港的台灣火舞沒有輸」。

蔡宏毅表演神技「脖子扛火劍旋轉」。（記者洪瑞琴攝）蔡宏毅表演神技「脖子扛火劍旋轉」。（記者洪瑞琴攝）

蔡宏毅火舞團跟台南十分有緣，創團10週年作品《日出．昇龍》，也將於今年家樂福藝術季5月23在台南新營體育園區公演。他感謝這一路上幫助的所有人，從參與紙風車藝術卡車工程至今，在每個舞台中，幫助他能成「角」、火舞能成「戲」的每位前輩，讓火舞團確實改變了些什麼，「回想這個過程會想哭」。

蔡宏毅形容自己小時候就有些過動兒，上課靜不下心來，就開始練起轉筆。這轉來轉去，轉出練劍舞、練筆墨、練火舞的興趣，如今成了火舞劍藝術家。其中招牌絕活「脖子扛劍旋轉」，他透露也是練得很苦。

來自單親家庭的他，曾經休學離家出走，就跑去做街頭藝人，朝夢想前進。對他而言，以為表演就是人生，歷經10多年淬練下來，發現不只表演而已，更希望把台灣傳統文化與火舞藝術融合，「開創台灣藝術產業才是人生。」

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