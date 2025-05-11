樸拙筆觸織就幻境花園 《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》高美館登場

藝術家張立曄〈一天〉大型創作計畫，呈現「一天」每「一時」不同的神祕光景。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕藝術家張立曄自學作畫，曾為各大報副刊繪製插畫長達10年，以獨特的原生藝術筆觸和澀拙風格，在當代藝術開拓出一條靈性且奇幻的創作之路，《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》即日起在高雄市立美術館創作論壇展出。

張立曄出生於嘉義，從小喜歡畫畫塗鴉，曾考上美術系卻因家人反對而就讀社會學系，即便如此他仍背著家人以自學方式持續作畫，曾為各大報副刊繪製插畫長達10年。

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其早年作品「自畫像」、「社會邊緣人」系列，以社會關懷出發，描繪社會邊緣人與弱勢族群，之後則以「檳榔西施」、「土石流」系列作品表達對少女身體色情化及生態危機問題的批判。

張立曄作品〈發光樹〉、〈仙樹〉、〈黃金花〉（由左至右）。（高美館提供）

近年創作「蝴蝶人」、「生命樹」、「萬物有靈」、「靈光」等系列，轉向對個人內在潛意識的深層觀照，把藝術家自身視為一個小宇宙，以包羅萬象的大自然元素重組內心山水。

張立曄表示，特別喜歡「靈光」的意涵，身處科技社會的人們需要回到更原始的狀態，重新與自然連結，就像為自己不時的充電。

策展人黃志偉說，張立曄非美術科班背景，讓作品展現更多的自由度與原始童真，他以天真與充滿幻想的方式，將原生藝術（Art Brut）的樸素色彩和無窮想像力烙印在創作裡，成就出扭曲變形且層次細膩的圖像風格。

張立曄以天真與充滿幻想的方式，將原生藝術（Art Brut）的樸素色彩和無窮想像力烙印在創作裡。（高美館提供）

張立曄創作脈絡從早年真實記錄藝術家所處的苦澀生命及對台灣土地環境的關懷，在解嚴後逐漸轉向與家庭的深度連結，以自然萬物皆有靈性的宇宙觀，描述各種異形精怪，營造仙境般的世外桃源之景。

高美館代館長林羿妏表示，館方自1997年開辦「創作論壇」徵選計畫，邀請專業策展人提案，「繁花夢露」展由策展人黃志偉策劃，呈現藝術家張立曄畫作中花花世界的華麗與轉瞬，完整回顧其近十年來夢幻繽紛且富含生命力的作品。

除展出90年代報紙插畫，更首次在高美館完整展出以24張畫幅100號的大尺寸作品結構成24小時的〈一天〉大型創作計畫，在圓形的沉浸式空間，感受日復一日重複輪轉的「一天」新樂園，以及每「一時」不同的神祕光景。

《繁花夢露—張立曄的靈光樂園》於高美館4樓展覽室展至8月17日，6月28日下午2點半舉辦簽書座談會，邀集張立曄、藝術家洪易及作家朱恩伶和民眾對談。

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