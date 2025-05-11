地方創生新模式 不定領域青年藝術家嘉義六腳鄉駐村創作

「1、2，3、4，5、六」創作展展期從5月10日起至7月4日止。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由曾聖翔、黃嘉宏、林鴻易、劉鴻宇、李家東這5位本地、外地人組成的青年創作團隊，進駐人口外流老化嚴重的嘉義縣六腳鄉，一個月創作期間，他們用機車、雙腳走遍全鄉，再以各自擅長的媒材創作出他們對六腳的認識與想像，「1、2，3、4，5、六」創作展即日起至7月4日在成豐社區講堂展出，縣長翁章梁邀請大家來看展，透過年輕人的視角重新感受對土地的情感。

「1、2，3、4，5、六」創作展，展出5位不同領域駐村藝術家的作品。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣文化觀光局「嘉義味─釀造平台」補助計畫，與執行單位成豐文化發展協會合作，邀請5位來自嘉義、台東、宜蘭和高雄等地的青年組成藝術團隊到嘉義縣六腳鄉駐村創作，他們抱持好奇心、乘載藝術創作視野，用自己擅長的媒材創作來實踐對土地的情感。

請繼續往下閱讀...

「1、2，3、4，5、六」創作展使用不同的媒材。（記者蔡宗勳攝）

「嘉義味─釀造平台」駐村創作計畫成果發表會，又名「1、2，3、4，5、六」創作展，昨10日晚間在成豐社區講堂正式開幕，翁章梁、文觀局長徐佩鈴、議員姜梅紅受邀觀展，聆聽藝術新生代的創作故事，這一群由回鄉青年及藝術同好組成的創生團隊，用機車、雙腳走遍六腳鄉，以聲音影像記錄村落人情風景，凝聚認同感。

嘉義縣長翁章梁（右2）了解團隊創作歷程與故事。（記者蔡宗勳攝）

「1個計畫、29天，3台機車、4個房間，5個人、六腳」，一個想法堆砌一個展覽、好多故事，駐村青年說，1個月可以領一份薪水，花光一份薪水，或者認識一個地方，而「1、2，3、4，5、六」創作展，就是記錄他們與六腳鄉的結緣過程。

文觀局表示，青年藝術家從2月3日至3月3日駐地期間在蒜頭村駐紮，用機車雙載、廟埕定錨、步行瀏覽、盤撋（puâ nnnuâ）泡茶等方式走訪六腳25個村，使用影像、木質、金屬、聲音、視覺圖像五種創作視角，收集田埂的人文圖像。

「1、2，3、4，5、六」創作展，10日晚間在成豐社區講堂開展。（記者蔡宗勳攝）

成豐社區講堂執行長張玉美表示，有了政府、民間的合作，展覽才有可能誕生，五位藝術家發揮才華為六腳鄉帶進藝文氣息，就是美學的開始，更賦予老屋文化精神價值，盼完成打造蒜頭藝術村的願景。

駐村藝術家李家東說，五位夥伴來自不同地方，聚在六腳有很不一樣的生活體驗，給予創作很大的刺激，慢慢內化刺激、碰撞，轉化為各自的創作媒材。＃＃

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法